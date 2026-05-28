#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
477.48
555.83
6.65
Наука и технологии

Нечто "беспрецедентное" происходит с вращением Земли

земля, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 10:27 Фото: pexels
Изменение климата замедляет вращение Земли. Каждый день незаметно для нас она немного дольше вращается вокруг своей оси. Это изменение измеряется долями миллисекунды, но силы, необходимые для его возникновения, почти непостижимо велики, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому исследованию, скорость удлинения дней сейчас "беспрецедентна" за 3,6 млн лет геологической истории.

Результаты исследований показывают, что по мере таяния полярных ледяных щитов и ледников в результате изменения климата вода, которая когда-то была заключена в высоких широтах, поступает в океаны и распространяется в направлении экватора. Это смещает массу от полюсов Земли и – подобно фигуристу, вытягивающему руки во время вращения – замедляет вращение, пишет Science Focus.

Предыдущие исследования уже показали, что изменение климата оказывает странное воздействие на вращение нашей планеты. Теперь группа ученых из Венского университета и Цюрихского технологического института обратилась к геологическому прошлому, чтобы выяснить, происходило ли что-либо подобное сегодняшним темпам изменений раньше. И ответ отрицательный – не происходило.

Чтобы заглянуть в прошлое на миллионы лет, исследователи обратились к окаменелым останкам одноклеточного морского организма, обитавшего на морском дне, известного как бентосные фораминиферы. Химический состав их раковин фиксирует древние изменения уровня моря. Изучая эти изменения, исследователи могут рассчитать, как изменилось вращение Земли.

Специально разработанный алгоритм машинного обучения, предназначенный для обработки неопределенностей в данных такого возраста, позволил им сделать обоснованные выводы на основе материала, относящегося к позднему плиоцену, то есть к периоду 3,6 миллиона лет назад.

За весь этот период времени выделяется один показатель: сегодняшний день.

Нынешняя скорость увеличения продолжительности светового дня под воздействием изменения климата – 1,33 миллисекунды за столетие – кажется незначительной. Но, учитывая задействованные силы, масштабы перераспределения энергии колоссальны.

"Такое изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка 1000 гигатонн, перемещающихся от полюсов к океанам. Чтобы представить себе это количество, вообразите себе сплошной куб льда, помещенный над Нью-Йорком. Его высота составила бы 10 км, что выше Эвереста", – говорит профессор Бенедикт Соя из Цюрихского технологического института, соавтор исследования.

Что касается энергии, необходимой для создания такого сдвига, доктор Мостафа Киани Шахванди из Венского университета, ведущий автор исследования, выразился так: "Изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9,0". Не в смысле разрушения, а в смысле силы планетарного масштаба.

В условиях высокого уровня выбросов и сохраняющейся сильной зависимости от ископаемого топлива к концу столетия изменение климата, по прогнозам, станет главным фактором изменения продолжительности суток, превзойдя даже гравитационное притяжение Луны.

Практические последствия этого незначительны, но реальны. Миллисекунда может показаться крошечной, но этот эффект имеет решающее значение для сверхточной синхронизации, необходимой для GPS-навигации на Земле и навигации космических аппаратов в Солнечной системе.

Более того, планетарные изменения, которые мы вызываем во вращении Земли, отражают масштабное воздействие, которое мы оказываем на экосистему Земли. Глубокое перераспределение массы идет рука об руку с более экстремальными погодными явлениями и повышением уровня моря, и то, и другое окажет огромное влияние на то, где люди смогут безопасно жить в будущем.

Что касается дальнейших шагов, то сейчас команда исследователей переключает свое внимание на другие способы перемещения массы по планете в результате деятельности человека, в частности, на истощение запасов грунтовых вод и изменения в круговороте воды, вызванные изменением климата. Предварительные расчеты показывают, что эти эффекты значительно меньше, чем последствия таяния льда и ледников, но их полное понимание позволит уточнить, как именно и с какой скоростью мы изменяем вращение Земли.

Ранее ученые проанализировали геологические данные докембрийской эпохи и пришли к выводу, что в далеком прошлом продолжительность суток на Земле составляла около 19 часов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Свет, солнце, космос
04:59, 22 апреля 2026
Ученые выяснили, когда на Земле будет 25-часовой день
земной шар
17:37, 13 марта 2026
Земля замедляется, день увеличивается – тревожное открытие ученых
Влияние изменения климата на длительность дня
16:44, 17 июля 2024
Ученые заявили об изменении длительности дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лукас рассказал о конфликте с Кызайбай
09:50, Сегодня
Лукас рассказала о конфликте с Кызайбай и вынужденном уходе из сборной РК по боксу
Бибисара Асаубаева
09:35, Сегодня
Бибисара Асаубаева проиграла в третьем туре Norway Chess 2026, но продолжает лидировать
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
09:28, Сегодня
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против "Алтаем" в КПЛ
Юлия Стародубцева
09:03, Сегодня
"Сенсация турнира": The Tennis Letter о провале Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: