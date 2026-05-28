Нечто "беспрецедентное" происходит с вращением Земли

Изменение климата замедляет вращение Земли. Каждый день незаметно для нас она немного дольше вращается вокруг своей оси. Это изменение измеряется долями миллисекунды, но силы, необходимые для его возникновения, почти непостижимо велики, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому исследованию, скорость удлинения дней сейчас "беспрецедентна" за 3,6 млн лет геологической истории.

Результаты исследований показывают, что по мере таяния полярных ледяных щитов и ледников в результате изменения климата вода, которая когда-то была заключена в высоких широтах, поступает в океаны и распространяется в направлении экватора. Это смещает массу от полюсов Земли и – подобно фигуристу, вытягивающему руки во время вращения – замедляет вращение, пишет Science Focus.

Предыдущие исследования уже показали, что изменение климата оказывает странное воздействие на вращение нашей планеты. Теперь группа ученых из Венского университета и Цюрихского технологического института обратилась к геологическому прошлому, чтобы выяснить, происходило ли что-либо подобное сегодняшним темпам изменений раньше. И ответ отрицательный – не происходило.

Чтобы заглянуть в прошлое на миллионы лет, исследователи обратились к окаменелым останкам одноклеточного морского организма, обитавшего на морском дне, известного как бентосные фораминиферы. Химический состав их раковин фиксирует древние изменения уровня моря. Изучая эти изменения, исследователи могут рассчитать, как изменилось вращение Земли.

Специально разработанный алгоритм машинного обучения, предназначенный для обработки неопределенностей в данных такого возраста, позволил им сделать обоснованные выводы на основе материала, относящегося к позднему плиоцену, то есть к периоду 3,6 миллиона лет назад.

За весь этот период времени выделяется один показатель: сегодняшний день.

Нынешняя скорость увеличения продолжительности светового дня под воздействием изменения климата – 1,33 миллисекунды за столетие – кажется незначительной. Но, учитывая задействованные силы, масштабы перераспределения энергии колоссальны.

"Такое изменение продолжительности суток требует колоссального перераспределения массы: порядка 1000 гигатонн, перемещающихся от полюсов к океанам. Чтобы представить себе это количество, вообразите себе сплошной куб льда, помещенный над Нью-Йорком. Его высота составила бы 10 км, что выше Эвереста", – говорит профессор Бенедикт Соя из Цюрихского технологического института, соавтор исследования.

Что касается энергии, необходимой для создания такого сдвига, доктор Мостафа Киани Шахванди из Венского университета, ведущий автор исследования, выразился так: "Изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9,0". Не в смысле разрушения, а в смысле силы планетарного масштаба.

В условиях высокого уровня выбросов и сохраняющейся сильной зависимости от ископаемого топлива к концу столетия изменение климата, по прогнозам, станет главным фактором изменения продолжительности суток, превзойдя даже гравитационное притяжение Луны.

Практические последствия этого незначительны, но реальны. Миллисекунда может показаться крошечной, но этот эффект имеет решающее значение для сверхточной синхронизации, необходимой для GPS-навигации на Земле и навигации космических аппаратов в Солнечной системе.

Более того, планетарные изменения, которые мы вызываем во вращении Земли, отражают масштабное воздействие, которое мы оказываем на экосистему Земли. Глубокое перераспределение массы идет рука об руку с более экстремальными погодными явлениями и повышением уровня моря, и то, и другое окажет огромное влияние на то, где люди смогут безопасно жить в будущем.

Что касается дальнейших шагов, то сейчас команда исследователей переключает свое внимание на другие способы перемещения массы по планете в результате деятельности человека, в частности, на истощение запасов грунтовых вод и изменения в круговороте воды, вызванные изменением климата. Предварительные расчеты показывают, что эти эффекты значительно меньше, чем последствия таяния льда и ледников, но их полное понимание позволит уточнить, как именно и с какой скоростью мы изменяем вращение Земли.

Ранее ученые проанализировали геологические данные докембрийской эпохи и пришли к выводу, что в далеком прошлом продолжительность суток на Земле составляла около 19 часов.

