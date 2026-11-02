Серебро, золото и захоронения: удивительная находка на военной базе озадачила ученых

В Швеции на территории военной базы Готландского полка археологи обнаружили древнеримский клад, состоящий из 45 серебряных монет и золотого перстня. Ученые выяснили, что два из найденных денежных знаков оказались древними фальшивками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Fox News Digital, наносное открытие было сделано во время раскопок перед расширением военного объекта. Специалисты завершали исследование фундамента дома периода Великого переселения народов (V–VI века нашей эры) и перед уходом решили провести последний осмотр с металлоискателем.

Сигнал прибора указал на находку возле одного из камней основания, где сначала откопали одну монету с портретом императора Антонина Пия, правившего с 138 по 161 год нашей эры, а затем и остальной клад.

"Все 45 серебряных монет датируются II веком нашей эры. Шведский эксперт Леннарт Линд идентифицировал на них чеканные портреты пяти римских императоров – Траяна, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Коммода, а также четырех императриц – Вибии Сабины, Фаустины I, Фаустины II и Луциллы", – говорится в публикации.

По мнению специалистов, артефакты попали на остров Готланд в IV веке, долгое время использовались в торговле и были закопаны вместе с перстнем примерно в 450 году нашей эры.

Две из 45 монет оказались древними фальшивками, отчеканенными, предположительно, на территории современной Украины. Археолог музея Готланда Пер Видерстрём отметил, что золотое кольцо стало редкой находкой для региона, а сам клад мог служить ритуальным жертвоприношением.

На территории базы также раскопали девять 2000-летних могил. В одной из них нашли около 4,5 кг сожженных костей двух человек, а также детали меча и щита. Кроме того, ученые обнаружили фундаменты шести построек.

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