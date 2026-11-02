#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.64
508.17
5.59
Мир

Серебро, золото и захоронения: удивительная находка на военной базе озадачила ученых

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 23:56 Фото: magnific
В Швеции на территории военной базы Готландского полка археологи обнаружили древнеримский клад, состоящий из 45 серебряных монет и золотого перстня. Ученые выяснили, что два из найденных денежных знаков оказались древними фальшивками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Fox News Digital, наносное открытие было сделано во время раскопок перед расширением военного объекта. Специалисты завершали исследование фундамента дома периода Великого переселения народов (V–VI века нашей эры) и перед уходом решили провести последний осмотр с металлоискателем.

Сигнал прибора указал на находку возле одного из камней основания, где сначала откопали одну монету с портретом императора Антонина Пия, правившего с 138 по 161 год нашей эры, а затем и остальной клад.

"Все 45 серебряных монет датируются II веком нашей эры. Шведский эксперт Леннарт Линд идентифицировал на них чеканные портреты пяти римских императоров – Траяна, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Коммода, а также четырех императриц – Вибии Сабины, Фаустины I, Фаустины II и Луциллы", – говорится в публикации.

По мнению специалистов, артефакты попали на остров Готланд в IV веке, долгое время использовались в торговле и были закопаны вместе с перстнем примерно в 450 году нашей эры.

Две из 45 монет оказались древними фальшивками, отчеканенными, предположительно, на территории современной Украины. Археолог музея Готланда Пер Видерстрём отметил, что золотое кольцо стало редкой находкой для региона, а сам клад мог служить ритуальным жертвоприношением.

На территории базы также раскопали девять 2000-летних могил. В одной из них нашли около 4,5 кг сожженных костей двух человек, а также детали меча и щита. Кроме того, ученые обнаружили фундаменты шести построек.

Радиоуглеродный анализ показал, что поселение существовало в IV–VI веках и, вероятно, было оставлено из-за природных катаклизмов 536 года.

Ранее стало известно о том, что ученые нашли сотни загадочных каменных сфер и закопали их обратно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Египет
05:30, 25 апреля 2026
Гигантская находка в Египте озадачила местных ученых
Клад, золото, монеты
08:43, 01 октября 2025
Археологи обнаружили уникальный золотой клад у моря
Монеты
20:48, 22 августа 2025
В польском лесу нашли клад из 600 средневековых монет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Ахмат&quot;
23:27, 02 ноября 2026
"Ахмат" Самородова и Кенжебека определился с новым главным тренером
Фото: ФК &quot;Нефтчи&quot;
23:05, 02 ноября 2026
"Нефтчи" сыграл вничью с иранским "Трактором" в Лиге чемпионов АФК
Фото: ATP
22:57, 02 ноября 2026
Александр Бублик посетил матч "Зенит" – "Игокеа" в рамках Basket Cup
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
22:11, 02 ноября 2026
"Зенит" Алипа разгромил "Крылья Советов" Чеснокова и вернул себе лидерство в РПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: