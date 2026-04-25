Наука и технологии

Гигантская находка в Египте озадачила местных ученых

Египет, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 05:30
На территории археологического памятника Телль-эль-Фараун в Египте археологи обнаружили ранее неизвестную массивную статую, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что это статуя фараона Рамсеса II, пишет Ahram Online. Также, по предварительным данным, высота фрагмента составляет около 2,2 м, а вес достигает 5-6 тонн.

Скульптура сохранилась частично, у нее отсутствуют нижняя часть, ноги и постамент. По оценкам специалистов, находка относится к эпохе Нового царства.

"Находка – доказательство того, что монументы действительно перемещали из одного города в другой. Статуи нередко переносились и повторно использовались в региональных религиозных центрах, связанных с крупными древними столицами", – отметил генсек Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейти.

Скульптуру в срочном порядке перевезли в хранилище в Сан-эль-Хагаре. Вскоре там начнутся реставрационные работы.

Днями ранее Россия и Северная Корея состыковали общий мост для машин.

Фото Алия Абди
Алия Абди
