Гигантская находка в Египте озадачила местных ученых

На территории археологического памятника Телль-эль-Фараун в Египте археологи обнаружили ранее неизвестную массивную статую, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что это статуя фараона Рамсеса II, пишет Ahram Online. Также, по предварительным данным, высота фрагмента составляет около 2,2 м, а вес достигает 5-6 тонн.

Скульптура сохранилась частично, у нее отсутствуют нижняя часть, ноги и постамент. По оценкам специалистов, находка относится к эпохе Нового царства.

"Находка – доказательство того, что монументы действительно перемещали из одного города в другой. Статуи нередко переносились и повторно использовались в региональных религиозных центрах, связанных с крупными древними столицами", – отметил генсек Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейти.

Скульптуру в срочном порядке перевезли в хранилище в Сан-эль-Хагаре. Вскоре там начнутся реставрационные работы.

