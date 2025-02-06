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Мир

Цыгане потратили на роскошную свадьбу в Лондоне 89 млн тенге

Цыгане потратили на королевскую свадьбу в Лондоне 80 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 15:04 Фото: pexels
В конце 2024 года в лондонском отеле Dorchester в присутствии 350 гостей состоялась свадьба. Эту церемонию в СМИ тут же окрестили "одним из самых дорогих цыганских торжеств в истории", сообщает Zakon.kz.

Родители Луизы Дюрант – цыгане из ирландских кочевников. Они владеют собственным бизнесом и признались, что копили на свадьбу для единственной дочери два года. В итоге красивое торжество обошлось в 250 тыс. фунтов стерлингов (более 89 млн тенге).

Также известно, что 21-летняя Луиза Дюрант и 22-летней Билли Магуайр начали встречаться еще в школе.

Лишь недавно журналисты издания Mirror узнали некоторые детали. Так, столы присутствующих были украшены белыми цветами, а невесту сопровождали 12 подружек. При этом до церкви возлюбленных доставила белая карета.

Также интересен тот факт, что медовый месяц влюбленных продлится три с половиной недели.

Конечно же, это не самая дорогая свадьба. К примеру, летом 2024 года бизнесмен и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани решил не скупиться на свадьбу для своего сына Ананта Амбани. Расходы на грандиозное мероприятие составили 350 млн долларов (более 165 млрд тенге).

Ранее сообщалось, что креативные молодожены разослали приглашение на свою свадьбу около 10 известным компаниям, но обратную связь получили только от Lego.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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