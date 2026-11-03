#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.64
508.17
5.59
Мир

Драма разыгралась в Альпах: альпинисты бросили друга в жутких условиях на высоте 2 600 метров

товарищи бросили друга в горах, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 17:44 Фото: Instagram/bergrettungsalzburg
Драма разыгралась во время снежной бури на одном из самых длинных и сложных оборудованных маршрутов в Восточных Альпах. Двое альпинистов из Германии оставили своего обессилевшего товарища в крайне тяжелых погодных условиях на высоте 2 600 метров, сообщает Zakon.kz.

20-летнему немцу пришлось ждать спасателей несколько часов.

Как пишет Bild, в субботу днем, 31 октября 2026 года, ​​трое альпинистов отправились к вершине горы Хохкёниг (2 941 метр) в Австрии. Они вышли слишком поздно, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз погоды и предупреждение от других альпинистов.

На высоте 2 600 метров, когда непогода вовсю разыгралась, у 20-летнего парня иссякли силы. А его спутники продолжили подъем к вершине – к горному приюту "Матрасхаус". Оставшись в одиночестве, молодой человек подал сигнал бедствия.

Спасатели немедленно отправились в путь.

"Уже сам подъем оказался непростым испытанием даже для наших сотрудников – из-за сложившихся погодных условий", – рассказал руководитель спасательной операции Вольфганг Хаггенмюллер.

Он поддерживал телефонную связь с сильно замерзшим и обессиленным немцем, призывая его продолжать двигаться, чтобы не замерзнуть насмерть.

Но время работало против спасателей. Из-за метели вертолет не смог подняться в воздух. Крутой скалистый подъем, покрытый льдом, был проходим только в кошках. Лишь около полуночи 11 спасателей добрались до попавшего в беду туриста. Но дальше тоже было непросто.

"Для спуска по глубокому снегу его взяли на страховочную веревку. Тропы было уже не видно, возникла опасность падения, а ориентироваться на местности стало крайне сложно. К тому же на крутых склонах сходили снежные лавины. Ситуация была смертельно опасной для всех", – поделился руководитель операции.

Спуск в итоге занял более восьми часов. С момента подачи сигнала бедствия прошло почти 14 часов.

"Ночь наверху, в условиях снегопада и при такой обстановке, – он, скорее всего, не пережил бы", – отметили спасатели.

А двое спутников пострадавшего добрались до горного приюта на вершине и в воскресенье утром спустились вниз по обычному туристическому маршруту. Горная полиция проводит расследование.

А испанским альпинистам первыми удалось подняться на неприступный шеститысячник рядом с Китаем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
альпинист в горах
15:14, 24 октября 2025
Группа российских альпинистов застряла на высоте 7,4 тыс. метров на горе Манаслу в Непале
Горы, гора, горная местность, горный туризм, горы зимой, зима в горах, снег в горах
00:52, 26 сентября 2026
Молодой альпинист сорвался в 20 метрах от вершины горы и погиб
Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание
09:54, 12 сентября 2026
Двое туристов сбились с маршрута на высоте 4500 метров близ Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
19:07, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Аширбек близок к уходу из "Елимая"
Фото: ATP
18:35, Сегодня
Зверев рассказал, кто удивил его поздравлениями после лидерства в рейтинге ATP
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:12, Сегодня
Алексей Шпилевский может вновь возглавить "Кайрат"
Борьба
17:57, Сегодня
Два борца из Казахстана дисквалифицированы за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: