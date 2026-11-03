Драма разыгралась в Альпах: альпинисты бросили друга в жутких условиях на высоте 2 600 метров

Драма разыгралась во время снежной бури на одном из самых длинных и сложных оборудованных маршрутов в Восточных Альпах. Двое альпинистов из Германии оставили своего обессилевшего товарища в крайне тяжелых погодных условиях на высоте 2 600 метров, сообщает Zakon.kz.

20-летнему немцу пришлось ждать спасателей несколько часов.

Как пишет Bild, в субботу днем, 31 октября 2026 года, ​​трое альпинистов отправились к вершине горы Хохкёниг (2 941 метр) в Австрии. Они вышли слишком поздно, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз погоды и предупреждение от других альпинистов.

На высоте 2 600 метров, когда непогода вовсю разыгралась, у 20-летнего парня иссякли силы. А его спутники продолжили подъем к вершине – к горному приюту "Матрасхаус". Оставшись в одиночестве, молодой человек подал сигнал бедствия.

Спасатели немедленно отправились в путь.

"Уже сам подъем оказался непростым испытанием даже для наших сотрудников – из-за сложившихся погодных условий", – рассказал руководитель спасательной операции Вольфганг Хаггенмюллер.

Он поддерживал телефонную связь с сильно замерзшим и обессиленным немцем, призывая его продолжать двигаться, чтобы не замерзнуть насмерть.

Но время работало против спасателей. Из-за метели вертолет не смог подняться в воздух. Крутой скалистый подъем, покрытый льдом, был проходим только в кошках. Лишь около полуночи 11 спасателей добрались до попавшего в беду туриста. Но дальше тоже было непросто.

"Для спуска по глубокому снегу его взяли на страховочную веревку. Тропы было уже не видно, возникла опасность падения, а ориентироваться на местности стало крайне сложно. К тому же на крутых склонах сходили снежные лавины. Ситуация была смертельно опасной для всех", – поделился руководитель операции.

Спуск в итоге занял более восьми часов. С момента подачи сигнала бедствия прошло почти 14 часов.

"Ночь наверху, в условиях снегопада и при такой обстановке, – он, скорее всего, не пережил бы", – отметили спасатели.

А двое спутников пострадавшего добрались до горного приюта на вершине и в воскресенье утром спустились вниз по обычному туристическому маршруту. Горная полиция проводит расследование.

А испанским альпинистам первыми удалось подняться на неприступный шеститысячник рядом с Китаем.