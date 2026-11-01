Испанская экспедиция первой осилила неприступный шеститысячник рядом с Китаем

Испанские альпинисты, Микель Сабальса, Рубен Перес и Микель Саес де Урабайн, совершили первое восхождение на Джугал II высотой 6518 метров. Команда поднялась по юго-восточному склону, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, они достигли вершины 26 октября. Через день альпинисты вернулись в базовый лагерь. Сабальса и Урабайн исследовали район весной 2024 года, но тогда помешала плохая погода.

Джугал II также был целью итальянцев Нивес Мерой и Романо Бенета, вышедших в район три недели назад. Изначально команда хотела подняться на пик Тиличо в регионе Аннапурны.

Из-за недавних наводнений в том районе смыло тропы и мосты, поэтому нашли альтернативу.

По словам Нивес, все пытались подняться на вершину, и испанская команда достигла ее, в то время как итальянцы отступили накануне. Джугал-Химал находится к северо-востоку от Катманду, на границе с Китаем. Удивительно, но до этой вершины, на которую до этого никто не поднимался, можно добраться на автобусе и за несколько дней пешего похода.

Джугал I и II открылись для иностранных экспедиций в 2023 году.

Весной 2024 года опытный южнокорейский альпинист Ум Хон Гиль возглавил корейско-непальскую экспедицию, которая покорила Джугал I, но не на Джугал II.

Ранее стало известно, что в Непале собираются признать шесть новых гор-восьмитысячников.