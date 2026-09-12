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События

Двое туристов сбились с маршрута на высоте 4500 метров близ Алматы

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 09:54 Фото: Zakon.kz
Двое молодых туристов сбились с маршрута в горах близ Алматы на высоте около 4517 метров, сообщает Zakon.kz.

На их поиски и помощь отправились спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы.

Туристы находились в Карасайском районе, в районе пика Сатпаева. Связь с ними сохранялась, благодаря чему спасателям удалось установить их точное местоположение и добраться до молодых людей.

После этого туристов начали сопровождать вниз. В 05:00 молодых людей 2007 и 2009 годов рождения благополучно доставили к шлагбауму турбазы "Эдельвейс". Там их уже ожидали родители.

Несмотря на ночное происшествие и нахождение на большой высоте, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее в том же Карасайском районе на высоте около 3300 метров троим туристам потребовалась помощь спасателей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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