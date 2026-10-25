"Подглядывал и снимал женщин в туалете": скандал с парнем разгорелся в ТРЦ Атырау

В Атырау молодого человека задержали после скандала в женском туалете торгового центра. Посетительницы заподозрили его в подглядывании и скрытой съемке на телефон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 октября 2026 года издание "Ак Жайык", инцидент произошел в торгово-развлекательном центре "Байзар". По словам очевидиц, одна из посетительниц туалета подняла голову и заметила, что из соседней кабинки сверху выглядывает молодой человек.

Женщина подняла шум. Однако парень не вышел, чтобы объяснить свое присутствие в женском туалете, а закрылся внутри кабинки.

"На крики стали подходить другие женщины, которые также потребовали, чтобы незваный гость вышел, однако тот упорно отказывался открывать дверь, рассчитывая, по всей видимости, переждать скандал", – говорится в сообщении.

В итоге пришлось вызвать охранника. Он вывел молодого человека из кабинки, после чего тот прошел мимо собравшихся женщин под их возмущенные возгласы. По словам очевидиц, парень не только подглядывал за посетительницами, но и снимал их на телефон.

Одна из женщин утверждает, что в галерее его телефона обнаружили фотографии, сделанные в туалете. Сам молодой человек отрицал обвинения и требовал предъявить доказательства.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что молодого человека задержали и водворили в камеру для административно задержанных. Ему вменяют мелкое хулиганство.

При этом в полиции пока не уточнили, подтвердилась ли информация о скрытой съемке женщин.

Ранее преподаватель из Атырау оказался в центре скандала после переписки с ученицей.