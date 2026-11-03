Ревность, убийство и 26 лет бегства: чем закончилась давняя история в Индии
По информации The Times of India, преступление произошло в октябре 1998 года. 24-летнего Джая Пракаша нашли без сознания и с тяжелыми травмами головы в районе Гокалпури. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Изначально произошедшее расследовали как ДТП, однако позднее выяснилось, что речь могла идти о преднамеренном убийстве.
Следствие установило, что сосед погибшего Вишванатх Сингх, известный также как Мунна, предположительно, ударил его молотком по голове, а затем попытался инсценировать дорожную аварию. Мотивом, по версии полиции, стала ревность: мужчина подозревал Пракаша в отношениях со своей женой.
В 2001 году Сингха объявили в розыск. Все это время он менял места проживания и работал в торговле молочными продуктами в разных городах Индии, скрывая свою личность.
Полицейские вышли на его след после наблюдения за родственниками и задержали мужчину 30 октября в районе Шив-Вихар на северо-востоке Дели.
Ранее сообщалось, что в Актобе во Дворце бракосочетания произошло убийство. Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, по факту убийства женщины начато уголовное дело.