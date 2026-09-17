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События

"Ужас!": казахстанские школьницы устроили смертельно опасную игру на высоте

Фото: скриншот видео , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 00:13 Фото: скриншот видео
Шокирующее видео с несовершеннолетними школьницами из Балхаша появилось в социальных сетях. Две восьмилетние девочки устроили смертельно опасную игру на балконе четвертого этажа, сообщает Zakon.kz.

Тревожные кадры сняли очевидцы в Telegram-канале "Кумаш". На записи видно, как одна из девочек перебирается с окна в соседнюю комнату прямо через балкон на большой высоте.

К счастью, опасный инцидент обошелся без трагедии.

"Сейчас поскользнется и все. Девочка, ты что делаешь? Ну-ка залезай, упадешь! Упадешь, разобьешься насмерть! Ужас!" – за кадром кричит испуганная жительница дома.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. Правоохранители установли личности детей – ими оказались третьеклассницы одной из городских школ.

"Девочки пояснили, что в квартире им ничего не угрожало, а на рискованный поступок они пошли исключительно ради забавы, не осознавая возможных последствий. По результатам проверки родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за детьми", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz 17 сентября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с юными жительницами Балхаша подробный инструктаж о правилах безопасности, а также призвали всех родителей Карагандинской области не оставлять детей без присмотра и регулярно напоминать им об опасности высоты.

Между тем на востоке Казахстана школьника подозревают в убийстве женщины.

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Канат Болысбек
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