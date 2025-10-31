Подростки толпой избили одноклассника в Актюбинской области

В Актюбинской области школьники избили своего одноклассника. 13-летний подросток получил серьезную травму – у него повреждены половые органы. Мальчика привезли в областной центр и сделали операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел в селе Шубарши Темирского района. Со слов матери, на перемене четверо учеников набросились на ее сына и избили. Пострадавший ребенок больше не хочет ходить в школу – родители уверены, он стал жертвой буллинга.

"Сын говорит: "Мама, завтра я не смогу ходить, я не пойду больше в ту школу". Почему моего ребенка избили так жестоко? Я мать, требую, чтобы моего сына полностью вылечили!" Мать пострадавшего Гаухар Муканова

В данное время подросток находится в областной детской больнице, его состояние – средней тяжести.

По словам полицейских, обидчикам всего 12-13 лет, поэтому к уголовной ответственности их привлечь нельзя. Подростков поставили на учет, а их родителям выписали административный штраф. А в школе проводят проверку, педагоги обещают усилить контроль за дисциплиной. А взрослые требуют справедливого наказания для тех, кто довел ребенка до больничной койки.

"Родители подростков за ненадлежащее воспитание детей привлечены к административной ответственности. Также по данному происшествию собраны материалы и направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Ранее сообщалось, что на краю села Копа в Актюбинской области старшеклассники избили до смерти 14-летнего Нуржана Сыдыка. В сентябре 2025 года по данному делу был оглашен приговор шести несовершеннолетним.