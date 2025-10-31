#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Происшествия

Подростки толпой избили одноклассника в Актюбинской области

подростки избили одноклассника в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 00:37 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области школьники избили своего одноклассника. 13-летний подросток получил серьезную травму – у него повреждены половые органы. Мальчика привезли в областной центр и сделали операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, инцидент произошел в селе Шубарши Темирского района. Со слов матери, на перемене четверо учеников набросились на ее сына и избили. Пострадавший ребенок больше не хочет ходить в школу – родители уверены, он стал жертвой буллинга.

"Сын говорит: "Мама, завтра я не смогу ходить, я не пойду больше в ту школу". Почему моего ребенка избили так жестоко? Я мать, требую, чтобы моего сына полностью вылечили!" Мать пострадавшего Гаухар Муканова

В данное время подросток находится в областной детской больнице, его состояние – средней тяжести.

По словам полицейских, обидчикам всего 12-13 лет, поэтому к уголовной ответственности их привлечь нельзя. Подростков поставили на учет, а их родителям выписали административный штраф. А в школе проводят проверку, педагоги обещают усилить контроль за дисциплиной. А взрослые требуют справедливого наказания для тех, кто довел ребенка до больничной койки.

"Родители подростков за ненадлежащее воспитание детей привлечены к административной ответственности. Также по данному происшествию собраны материалы и направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате района". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Ранее сообщалось, что на краю села Копа в Актюбинской области старшеклассники избили до смерти 14-летнего Нуржана Сыдыка. В сентябре 2025 года по данному делу был оглашен приговор шести несовершеннолетним.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области
19:25, 27 мая 2025
Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области
Восьмилетнего школьника жестоко избили сверстники в Мангистау
01:16, 26 апреля 2024
Восьмилетнего школьника жестоко избили сверстники в Мангистау
Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау
20:21, 17 июня 2024
Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: