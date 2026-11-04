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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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$
453.26
506.7
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Мир

Воры смогли унести 50 килограммов золота с ювелирной фабрики: идет расследование

Руки, золото, одежда, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 06:59 Фото: magnific
Неизвестные совершили вооруженное ограбление и забрали с собой от 20 до 50 кг золота из ювелирной фабрики в городе Безансон на востоке Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

По предоставленной информации, утром на фабрику ворвались 5 вооруженных преступников. В списке украденных вещей не только золото, но и ювелирные украшения.

Злоумышленники смогли скрыться. Уже после происшествия полиция нашла сожженный автомобиль, на котором уехали грабители.

По данному факту идет расследование.

Ранее мы писали о том, что фьючерсы на золото резко изменились с ноября 2025 года.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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