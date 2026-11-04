Воры смогли унести 50 килограммов золота с ювелирной фабрики: идет расследование

Неизвестные совершили вооруженное ограбление и забрали с собой от 20 до 50 кг золота из ювелирной фабрики в городе Безансон на востоке Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом сообщила радиостанция Franceinfo .

По предоставленной информации, утром на фабрику ворвались 5 вооруженных преступников. В списке украденных вещей не только золото, но и ювелирные украшения.

Злоумышленники смогли скрыться. Уже после происшествия полиция нашла сожженный автомобиль, на котором уехали грабители.

По данному факту идет расследование.

Ранее мы писали о том, что фьючерсы на золото резко изменились с ноября 2025 года.