Казахстанка присматривала за ребенком и не смогла устоять перед чужим золотом

В городе Житикаре Костанайской области суд вынес приговор няне, которая украла золотые украшения из квартиры своих работодателей. За кражу ювелирных изделий женщине назначили привлечение к общественным работам, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, инцидент произошел 26 августа. Подсудимая, исполняя обязанности по присмотру за несовершеннолетним ребенком, находилась в квартире потерпевшей.

Из детской комнаты она тайно похитила две пары золотых серег 585 пробы.

"В результате потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 310 000 тенге. Похищенным имуществом А. распорядилась по своему усмотрению". Житикаринский районный суд

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину и чистосердечно раскаялась в содеянном. Прокурор просил суд назначить подсудимой один год ограничения свободы с пробационным контролем.

С учетом характера правонарушения и личности подсудимой суд назначил А. наказание в виде 200 часов общественных работ.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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