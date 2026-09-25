#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+12°
$
441.88
503.61
5.24
Происшествия

Казахстанка присматривала за ребенком и не смогла устоять перед чужим золотом

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 01:05 Фото: magnific
В городе Житикаре Костанайской области суд вынес приговор няне, которая украла золотые украшения из квартиры своих работодателей. За кражу ювелирных изделий женщине назначили привлечение к общественным работам, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, инцидент произошел 26 августа. Подсудимая, исполняя обязанности по присмотру за несовершеннолетним ребенком, находилась в квартире потерпевшей.

Из детской комнаты она тайно похитила две пары золотых серег 585 пробы.

"В результате потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 310 000 тенге. Похищенным имуществом А. распорядилась по своему усмотрению". Житикаринский районный суд

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину и чистосердечно раскаялась в содеянном. Прокурор просил суд назначить подсудимой один год ограничения свободы с пробационным контролем.

С учетом характера правонарушения и личности подсудимой суд назначил А. наказание в виде 200 часов общественных работ.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что серийный вор, устроивший "охоту" на сотовые телефоны в поезде и обокравший карагандинский общепит, выслушал приговор. Мужчина проникал в помещения и обворовывал спящих пассажиров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
В Актобе женщина украла золото
18:17, 13 марта 2026
Няня обворовала семью в Актобе: золото на миллионы нашли в ломбарде
Золото на 25 млн тенге вынесли из торгового центра в Актобе
15:05, 03 ноября 2023
Золото на 25 млн тенге вынесли из торгового центра в Актобе
Отношения, пара, объятия
04:59, 27 июня 2025
"Отправилась в круиз": похитительницу драгоценностей из Великобритании выдало селфи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров
01:36, 26 сентября 2026
Михаил Шайдоров занимает третье место после короткой программы на турнире в Словакии
Сборная Казахстана по футболу U21 после забитого гола в матче против Англии в отборе ЕВРО-2027
01:23, 26 сентября 2026
Сборная Казахстана по футболу уступила Англии в отборе чемпионата Европы 2027 года
Александр Бублик
00:49, 26 сентября 2026
Александр Бублик уступил 14-й ракетке мира Ходару на Кубке Лэйвера
Фото: UFC
00:12, 26 сентября 2026
Пётр Ян рассказал о возможном завершении карьеры после трилогии с Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: