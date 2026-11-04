Свадебный кортеж получил 39 штрафов за одну поездку
Фото: magnific
Сотрудники госавтоинспекции оформили 39 штрафов на семерых участников свадебного кортежа в Майском районе Кабардино-Балкарии (РФ), сообщает Zakon.kz.
По данным РИА Новости, водители нарушали правила, выезжая на полосу встречного движения и сталкивая свои автомобили.
На кадрах видеосъемки, опубликованной МВД РФ, автомобили в составе свадебного кортежа едут по дороге в три ряда, при этом водители двух автомашин несколько раз сталкиваются, пытаясь вытеснить друг друга с дороги.
По данным полиции, все это происходило на трассе Майский – Ново-Ивановская и создавало реальную угрозу для других водителей.
"Сотрудники Госавтоинспекции Майского района оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались молодые люди из Урванского района возрастом от 19 до 28 лет. В отношении семерых водителей было составлено 39 административных протоколов", – говорится в сообщении.
Нарушителей также привлекли к ответственности за выезды на встречную полосу, управление автомобилем водителем, лишенным прав, а также за неуплату в срок ранее наложенных штрафов.
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