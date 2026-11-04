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Мир

Свадебный кортеж получил 39 штрафов за одну поездку

Свадьба, скорость, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 08:35 Фото: magnific
Сотрудники госавтоинспекции оформили 39 штрафов на семерых участников свадебного кортежа в Майском районе Кабардино-Балкарии (РФ), сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, водители нарушали правила, выезжая на полосу встречного движения и сталкивая свои автомобили.

На кадрах видеосъемки, опубликованной МВД РФ, автомобили в составе свадебного кортежа едут по дороге в три ряда, при этом водители двух автомашин несколько раз сталкиваются, пытаясь вытеснить друг друга с дороги.

По данным полиции, все это происходило на трассе Майский – Ново-Ивановская и создавало реальную угрозу для других водителей.

"Сотрудники Госавтоинспекции Майского района оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались молодые люди из Урванского района возрастом от 19 до 28 лет. В отношении семерых водителей было составлено 39 административных протоколов", – говорится в сообщении.

Нарушителей также привлекли к ответственности за выезды на встречную полосу, управление автомобилем водителем, лишенным прав, а также за неуплату в срок ранее наложенных штрафов.

Ранее мы писали о том, что водитель скорой бросил пациентку по дороге в больницу и уехал домой на такси.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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