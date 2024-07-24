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Видео свадебного кортежа в Костанае взбудоражило Казнет

видео свадебного кортежа в Костанае обсуждает Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 20:44 Фото: скриншот видео
В ходе мониторинга социальных сетей установлено видео, где в центре города Костаная один из участников свадебного кортежа стреляет в воздух, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, инцидент произошел 19 июля. Как уточняется, двигаясь по улице Тауелсиздик, один из пассажиров автомобиля высунул из окна руку с пистолетом и имитировал стрельбу. После чего монтажом наложен звук выстрелов.

"Все участники свадебного кортежа установлены, материал о привлечении к административной ответственности направлен в специализированный административный суд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре любители экстремальной езды нарушили правила дорожного движения. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz о наказании в отношении хулиганов из свадебного кортежа.

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