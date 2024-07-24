Видео свадебного кортежа в Костанае взбудоражило Казнет

В ходе мониторинга социальных сетей установлено видео, где в центре города Костаная один из участников свадебного кортежа стреляет в воздух, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, инцидент произошел 19 июля. Как уточняется, двигаясь по улице Тауелсиздик, один из пассажиров автомобиля высунул из окна руку с пистолетом и имитировал стрельбу. После чего монтажом наложен звук выстрелов.

"Все участники свадебного кортежа установлены, материал о привлечении к административной ответственности направлен в специализированный административный суд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре любители экстремальной езды нарушили правила дорожного движения. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz о наказании в отношении хулиганов из свадебного кортежа.