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Общество

Свадебный кортеж оказался на штрафстоянке в области Улытау

Область Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 05:25 Фото: Zakon.kz
Восемь машин из свадебного кортежа в области Улытау водворены на специализированную штрафстоянку, сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга соцсетей, по итогам минувших выходных полицейские выявили грубые нарушения правил дорожного движения и установили организатора автоколонны. В отношении него составлен административный протокол, передает "Седьмой канал".

Также, в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские установили восемь транспортных средств.

"Все автомобили водворены на специализированную штрафстоянку. В отношении правонарушителей составлено 22 административных протокола", – говорится в сюжете.

Полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать правила.

"Свадебные кортежи, праздничные шествия и другие торжественные мероприятия не могут служить основанием для нарушения закона и создания угрозы жизни и здоровью окружающих. Каждый нарушитель будет привлечен к ответственности в установленном порядке", – предупредили силовики.

Что касается организатора свадебного кортежа, то он рассказал, что 25 июля 2026 года на свадьбе своего друга и одноклассника, высунулся из люка автомобиля во время движения свадебного кортежа. Свой праздничный порыв он снял на видео и выложил его в социальные сети.

"За свой поступок прошу прощения у пешеходов и у всех граждан. Такое произошло впервые и больше не повторится", – отметил мужчина.

Также на спартакиаде в Жанааркинском районе области Улытау эмоциональный болельщик набросился на судью, устроив массовую потасовку, в которую были вовлечены зрители, судьи, борцы и даже их тренеры.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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