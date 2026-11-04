В 4 раза длиннее алматинского: в Китае открыли самую протяженную в стране и Азии кольцевую линию метро

В Ухане ввели в эксплуатацию самую длинную в Китае и всей Азии кольцевую линию метро, сообщает Zakon.kz.

Полное открытие линии 12 Уханьского метрополитена в провинции Хубэй состоялось 29 октября 2026 года. Ее общая протяженность – 59,9 километра, состоит из 37 подземных станций и обеспечивает пересадочный доступ к 18 существующим и планируемым линиям метро.

Новая линия проходит через семь центральных городских районов, соединяет два крупнейших железнодорожных узла – вокзал Ханькоу и вокзал Учан. Полное прохождение кольцевого участка занимает около 96 минут, пишет Global Times.

Открытие линии проходило в два этапа. Первый этап протяженностью 35,3 километра был введен в эксплуатацию 1 мая. Новый второй этап протяженностью 24,6 километра завершает полный кольцевой маршрут.

Линия дважды пересекает реку Янцзы и один раз реку Хань. Она включает в себя один из самых длинных в Китае подводных тоннелей метро. Он имеет длину около 4 километров, а самая низкая точка находится на глубине 71,4 метра ниже поверхности реки Янцзы

Здесь строители преодолели множество трудностей, включая высокое давление воды, сложную смешанную структуру грунта и прокладку длинных подводных тоннелей щитовым методом. Это демонстрационный проект как для кластерного строительства тоннелей метро через реку, так и для развития крупномасштабных кольцевых железнодорожных транспортных систем.

Wuhan Metro Line 12 has completed its 59.9-km underground loop, with 37 stations and fully automated operation. https://t.co/n6CyrTuZPN — распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 1, 2026

Линия также оснащена полностью автоматизированным управлением 4-го уровня, что является наивысшим уровнем автоматизации движения поездов в железнодорожном транспорте. Каждое утро поезда автоматически просыпаются, проводят самодиагностику и самостоятельно выезжают из депо. Во время движения они автоматически совершают развороты и остановки на станциях. Поздно ночью, после окончания работы, они самостоятельно планируют маршруты обратно в депо и переходят в спящий режим. Весь этот цикл "пробуждение-начало работы-отмена-переход в спящий режим" не требует ручного вмешательства, и диспетчерский центр может в любой момент взять управление на себя дистанционно.

Metro Line 12 in Wuhan, the capital of central China's Hubei Province, became fully operational on Thursday, making it China's longest metro loop line, according to the China Association of Metros. https://t.co/XczmpVD8ta — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) October 30, 2026

Поезда прошли специальную подготовку. В часы пик они автоматически регулируют интервалы движения, а в чрезвычайных ситуациях могут самостоятельно планировать объезды, выводя пунктуальность и реагирование на чрезвычайные ситуации на новый уровень.

Ухань, где насчитывается более 13,86 миллиона постоянных жителей, является ключевым транспортным узлом Китая и одним из основных городов Экономического пояса реки Янцзы. Ожидается, что открытие 12-й линии метро еще больше облегчит поездки через реку.

С учетом того, что скоро в Алматы откроют новую станцию метро "Калкаман", общая протяженность городской линии составит 15 км, что в четыре раза меньше новой линии в Ухане.

В октябре 2026-го сообщалось, что новая станция метро "Калкаман" в Алматы близка к запуску. Завершить строительство планируется до конца текущего года. В дальнейшем в планах продолжить линию метро в направлении рынка "Барлык". На этом участке предусмотрено строительство еще трех станций.