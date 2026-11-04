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Мир

В 4 раза длиннее алматинского: в Китае открыли самую протяженную в стране и Азии кольцевую линию метро

Метро в Китае , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:14 Фото: Xinhua/Xiao Yijiu
В Ухане ввели в эксплуатацию самую длинную в Китае и всей Азии кольцевую линию метро, сообщает Zakon.kz.

Полное открытие линии 12 Уханьского метрополитена в провинции Хубэй состоялось 29 октября 2026 года. Ее общая протяженность – 59,9 километра, состоит из 37 подземных станций и обеспечивает пересадочный доступ к 18 существующим и планируемым линиям метро.

Новая линия проходит через семь центральных городских районов, соединяет два крупнейших железнодорожных узла – вокзал Ханькоу и вокзал Учан. Полное прохождение кольцевого участка занимает около 96 минут, пишет Global Times.

Открытие линии проходило в два этапа. Первый этап протяженностью 35,3 километра был введен в эксплуатацию 1 мая. Новый второй этап протяженностью 24,6 километра завершает полный кольцевой маршрут.

Линия дважды пересекает реку Янцзы и один раз реку Хань. Она включает в себя один из самых длинных в Китае подводных тоннелей метро. Он имеет длину около 4 километров, а самая низкая точка находится на глубине 71,4 метра ниже поверхности реки Янцзы

Здесь строители преодолели множество трудностей, включая высокое давление воды, сложную смешанную структуру грунта и прокладку длинных подводных тоннелей щитовым методом. Это демонстрационный проект как для кластерного строительства тоннелей метро через реку, так и для развития крупномасштабных кольцевых железнодорожных транспортных систем.

Линия также оснащена полностью автоматизированным управлением 4-го уровня, что является наивысшим уровнем автоматизации движения поездов в железнодорожном транспорте. Каждое утро поезда автоматически просыпаются, проводят самодиагностику и самостоятельно выезжают из депо. Во время движения они автоматически совершают развороты и остановки на станциях. Поздно ночью, после окончания работы, они самостоятельно планируют маршруты обратно в депо и переходят в спящий режим. Весь этот цикл "пробуждение-начало работы-отмена-переход в спящий режим" не требует ручного вмешательства, и диспетчерский центр может в любой момент взять управление на себя дистанционно.

Поезда прошли специальную подготовку. В часы пик они автоматически регулируют интервалы движения, а в чрезвычайных ситуациях могут самостоятельно планировать объезды, выводя пунктуальность и реагирование на чрезвычайные ситуации на новый уровень.

Ухань, где насчитывается более 13,86 миллиона постоянных жителей, является ключевым транспортным узлом Китая и одним из основных городов Экономического пояса реки Янцзы. Ожидается, что открытие 12-й линии метро еще больше облегчит поездки через реку.

С учетом того, что скоро в Алматы откроют новую станцию метро "Калкаман", общая протяженность городской линии составит 15 км, что в четыре раза меньше новой линии в Ухане.

В октябре 2026-го сообщалось, что новая станция метро "Калкаман" в Алматы близка к запуску. Завершить строительство планируется до конца текущего года. В дальнейшем в планах продолжить линию метро в направлении рынка "Барлык". На этом участке предусмотрено строительство еще трех станций.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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