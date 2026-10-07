Новая станция метро и пробивка Толе би в Алматы: на какой стадии проекты

Новая станция метро "Калкаман" близка к запуску. Об этом 7 октября 2026 года рассказала аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева на брифинге в Региональной службе коммуникаций Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, на сегодняшний день строительная готовность станции составляет 99%, завершаются строительно-монтажные работы. Завершить строительство планируется до конца текущего года.

В дальнейшем планируется продолжить линию метро в направлении рынка "Барлык". На этом участке предусмотрено строительство еще трех станций.

Кроме того, в Наурызбайском районе Алматы продолжается пробивка улиц Толе би и Жубанова.

По словам Тогизбаевой, по проекту пробивки улицы Толе би от улицы Ашимова до границы города протяженностью 2,3 км строительная готовность составляет 70%. На сегодняшний день уложено 1,9 км асфальтобетонного покрытия. Завершить работы планируется в ноябре 2026 года.

По улице Жубанова от улицы Момышулы до проспекта Алатау предусмотрена пробивка участка протяженностью 1,2 км. Готовность объекта составляет 68%. Сейчас ведутся работы по переустройству инженерных сетей и устройству дорожной конструкции. Завершение строительства запланировано на декабрь 2027 года.

Также в Алматы строят новое здание родильного дома №2 в Медеуском районе. Старое здание, построенное в 1937 году, планируется заменить современным комплексом, общая площадь которого составит более 12,4 тысячи квадратных метров.