Технологии

В Азии открыли самый длинный в мире вантовый мост, устойчивый к мощным землетрясениям

Мост в Тайване, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 05:58 Фото: Zaha Hadid Architects
На этой неделе на Тайване открыли грандиозный инфраструктурный проект, который даже строители считали "неосуществимым". Речь идет о мосте Даньцзян длиной 914 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, сооружение, спроектированное архитектурным бюро Zaha Hadid Architects (ZHA), представляет вантовую конструкцию с одной башней и асимметричными тросами – самую длинную в мире.

Его форма не загораживает вид на закат над рекой Тамсуй с популярных видовых площадок. Что важно, мост спроектирован так, чтобы выдерживать мощные землетрясения.

Мост пересекает устье реки Тамсуй на севере Тайваня и соединяет столицу Тайбэй с городом Бали. В ZHA отметили, что он сократит время в пути между ними на 25 минут при пересечении реки.

Единственная мачта возвышается на 200 метров при длине пролета 450 метров. Использование в проекте одной мачты минимизирует воздействие на русло реки и водную экосистему эстуария.

Основная проезжая часть имеет ширину примерно 71 метр и включает пешеходные и велосипедные дорожки, полосу для автомобильного транспорта (уже открытую) и линию легкого метро, которая начнет работать позже.

Мост Даньцзян способен выдерживать землетрясения магнитудой 7 и выше – критически важная особенность, учитывая расположение Тайваня на "живых" тектонических плитах. Он оснащен сложной системой сейсмической поддержки, которая управляет силами, воздействующими на него в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Ранее сообщалось, что в Китае за пять дней построили уникальный 26-этажный дом.

