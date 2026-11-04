Мужчина нашел 9 млн тенге у банкомата и неожиданно оказался в центре уголовного дела

Мужчина в Красноярске (Россия) нашел на банкомате коробку с 1,7 млн рублей (9,4 млн тенге) и спустя день добровольно принес деньги в полицию. Необычную находку он обнаружил в одном из магазинов города, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте 4 ноября 2026 года пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Так, по данным ведомства, в полицию обратился пожилой местный житель. Он рассказал, что неизвестный в магазине забрал коробку, в которой находились его деньги.

Объяснить, как коробка оказалась без присмотра, он не смог.

"Сотрудники полиции в ходе расследования уголовного дела о краже установили, что неизвестный мужчина подошел к банкомату и забрал коробку, после чего вышел из магазина. Розыск подозреваемого начался", – рассказали в ведомстве.

Однако уже на следующий день разыскиваемый мужчина сам пришел в полицию. Он рассказал, что накануне обнаружил на банкомате в одном из магазинов коробку с крупной суммой денег.

Поскольку самостоятельно найти владельца находки ему не удалось, мужчина решил передать деньги правоохранителям.

Ранее житель южнокорейского города Инчхон получил свыше 19 млн вон (около 7 млн тенге), найденных им в пакете с мусором. Хозяин запрятанных денег так и не объявился в течение шести месяцев.