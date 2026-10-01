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Мир

Мужчине грозит тюремный срок за фото крокодила, которого создал ИИ

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 00:13 Фото: magnific
В Сингапуре 30-летнему мужчине грозит суровое наказание за создание сгенерированного искусственным интеллектом изображения крокодила на местном водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mothership, мужчина отправил коллеге фальшивое фото крокодила на водохранилище Пандан, после чего на объект выехали специалисты. На время поиска хищника водный отдых приостановили, а жителей призвали к осторожности.

Спустя сутки специалисты установили, что предоставленная фотография является подделкой, и передали материалы в правоохранительные органы.

"Автором фейка оказался 30-летний местный житель. Поняв последствия, он удалил само изображение и использованное приложение в попытке скрыть следы своего поступка. Теперь нарушителю предстоит предстать перед судом", – говорится в сообщении.

Его обвиняют в передаче ложного сообщения и воспрепятствовании осуществлению правосудия. За распространение фейков ему грозит до трех лет лишения свободы, штраф до 10 тыс. сингапурских долларов (около 3,7 млн тенге) или оба наказания сразу. За попытку замести следы и помешать следствию предусмотрен срок до семи лет колонии.

В полиции подчеркнули, что подобные выходки вызывают панику и отвлекают ресурсы экстренных служб, а также призвали граждан воздержаться от отправки сгенерированных ИИ кадров под видом реальных снимков.

Ранее сообщалось, что Сингапур объявил пятилетнюю кампанию по борьбе с "цифровым отуплением".

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Канат Болысбек
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