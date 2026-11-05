Не вышел на важное мероприятие: вице-премьера Баварии нашли мертвым

Лидер немецкой партии "Свободные избиратели", заместитель премьер-министра и министр экономики Баварии Хуберт Айвангер был найден мертвым в берлинском отеле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Вild, вечером 4 ноября 2026 года тело 55-летнего было обнаружено в отеле "Нойер Фриц". Он должен был присутствовать на открытии нового столичного офиса своей партии, но из-за плохого самочувствия отменил поездку.

"Прокуратура Берлина и отдел по расследованию убийств Государственного криминального управления Берлина начали расследование смерти. Целью процедуры расследования смерти является выяснение конкретной причины и ее происхождения, а также исключение возможной внешней вины. Расследование продолжается", – сообщили в местной полиции.

При этом по неподтвержденной информации, смерть наступила по естественным причинам и признаков насильственной смерти нет.

Хуберт Айвангер возглавлял партию "Свободные избиратели" в Баварии с 2006 года, а федеральную партию – с 2010 года. В 2008 году он стал депутатом парламента Баварии, а после выборов 2018 года занял пост министра экономики и заместителя премьер-министра в правительстве Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

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