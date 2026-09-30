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Политика

Баварский бизнес проявил интерес к новым проектам в Казахстане

Баварский бизнес проявил интерес к новым проектам в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 21:21 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра – министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в начале беседы президент выразил благодарность Хуберту Айвангеру за теплый прием и содействие в проведении технологического форума в Мюнхене.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы укрепления прямых деловых контактов и расширения технологического партнерства между казахстанскими и баварскими компаниями.

Подчеркнуто, что Бавария является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана среди германских земель.

Глава государства отметил значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

В свою очередь Хуберт Айвангер проинформировал о высокой заинтересованности баварского бизнеса в развитии взаимовыгодной кооперации. Он подчеркнул взаимодополняемость экономик двух стран, которая открывает хорошие возможности для баварских компаний.

Собеседники уделили особое внимание сотрудничеству в сферах высоких технологий, промышленности, энергетики, инноваций и регионального развития.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее содержательное наполнение взаимодействия Казахстана и Баварии.

Ранее сообщалось, что Токаев обсудил сотрудничество с Баварией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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