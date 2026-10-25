Ревнивый сожитель убил возлюбленную и спрятал тело в холодильнике

В Аргентине арестовали 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком убийстве его 24-летней возлюбленной. Мать двоих детей нашли мертвой в холодильнике спустя почти две недели после ее исчезновения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, Камила Белен Иглесиас перестала выходить на связь 2 октября. Спустя несколько дней ее родственники обратились в полицию.

В ходе расследования прокуроры санкционировали обыск в доме в городе Крус-дель-Эхе, где девушка проживала со своим гражданским мужем Пабло Эсекиелем Гомесом.

"Внутри холодильника правоохранители обнаружили человеческие останки, засыпанные веществом, похожим на гашеную известь. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу в Институт судебной медицины Кордовы. С места преступления также изъяли одежду, документы, образцы жидкостей и разбитый мобильный телефон", – говорится в сообщении.

За несколько дней до страшной находки Гомес пытался отвезти от себя подозрения. Он писал сестре погибшей, Ромине, будто они просто поссорились, после чего Камила ушла в неизвестном направлении и перестала отвечать на звонки.

Однако родственники самого подозреваемого передали следователям совершенно иные сведения. По их словам, перед побегом Гомес заявил им, что "сильно накосячил", и оставил записку с указанием места, где спрятал тело.

Мужчину задержали в ночь на 19 октября в городе Малагеньо. Выяснилось, что выходные он скрывался в Вилья-Карлос-Пас, а затем пешком добрался до дома приятеля своей матери. При задержании подозреваемый не оказал сопротивления, оружия при нем не было. Ему предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

По словам сестры погибшей, сожитель отличался болезненной ревностью и тотальным контролем.

"Он был очень ревнивым и неуверенным в себе. Не хотел, чтобы кто-то приходил к ним в дом, и даже запрещал Камиле видеться с ее собственными детьми", – рассказала Ромина местным СМИ.

Пара прожила вместе около года. У погибшей остались двое детей от предыдущих отношений. Как выяснили следователи, в 2022 году на Гомеса уже подавала заявление в полицию его бывшая избранница – тогда его привлекли к уголовной ответственности.

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