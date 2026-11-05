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Мир

Почтальон накопил больше миллиона монет, но не ожидал последствий

Монеты, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 08:54 Фото: pexels
В Италии мужчина собрал невероятно большую коллекцию монет по одному центу – их вес повредил конструкцию дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Il Resto del Carlino, итальянец Бруно Сальви живет в городе Урбания. Монеты он хранит в 28 стеклянных банках объемом по 30 литров каждая. Со временем их вес стал причиной появления трещин в бетонной конструкции лестничной клетки. Из-за этого ему пришлось перенести емкости на нижние этажи дома.

За несколько десятилетий мужчина собрал 1 млн 176 тысяч монет номиналом один евроцент. Общий вес коллекции превысил 2,7 тонны.

Издание отмечает, что увлекаться коллекционированием итальянец начал еще в детстве. Раньше он собирал монеты достоинством 20 и 500 лир, а после перехода страны на евро переключился на одни центы. Ему стало интересно, насколько большой запас мелочи удастся накопить.

В пополнении коллекции помогали знакомые и местные жители. Многие знали об увлечении почтальона и отдавали ему мелкие монеты при встречах на улице или во время доставки почты. Несмотря на внушительный результат и трудности с хранением, Сальви не намерен останавливаться. Теперь его цель – собрать полтора миллиона монет.

В России мужчина нашел у банкомата коробку с 1,7 млн рублей и спустя день добровольно принес деньги в полицию.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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