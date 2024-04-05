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Миллион тенге отдал таксист мошеннику за обычные монеты

Мошенник, монеты, продажа, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 10:38 Фото: ДП Астаны
В Астане мужчина хотел купить редкие монеты, но в итоге лишился миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДП Астаны, продать выгодно ценные монеты горожанину пообещал гражданин Российской Федерации. Дело было на парковке. К таксисту подошел неизвестный мужчина с пакетом, в котором якобы лежат ценные коллекционные монеты, в том числе золотые, 1700 года выпуска.

Мужчина заверил, что эти монеты стоят гораздо дороже, но ему срочно нужны деньги, поэтому продает их практически за бесценок, чтобы отправить деньги семье.

"Клюнув на его уловку, мужчина выложил ему 1 миллион тенге, взамен получив монеты в количестве 32 штук. Позже потерпевший, узнав, что его покупка оказалась фальшивой, обратился в полицию", – сообщили в полиции.

Сотрудниками Управления полиции района Есиль установили и задержали 31-летнего гражданина России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

4 апреля в полиции Астаны назвали основные уловки, к которым прибегают мошенники.

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