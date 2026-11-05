Разрушен аэропорт и эвакуированы жители: мощный торнадо ударил по Бразилии

4 ноября 2026 года сильные штормы и два торнадо обрушились на бразильский штат Санта-Катарина. Стихия повредила жилые дома и аэропорт города Шапеко, вызвала подтопления и привела к эвакуации местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что порывы ветра в Шапеко достигали 126 километров в час.

Так, по данным издания CNN Brazil, торнадо повредил конструкцию аэропорта Серафин Эносс Бертансо, в том числе входную часть, ангары и главный зал. Работа воздушной гавани приостановлена на неопределенный срок.

В социальных сетях публикуют кадры разгулявшейся непогоды.

Dois tornados atingiram Chapecó e Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, nesta quarta-feira (4), e deixaram um rastro de destruição. A Defesa Civil confirmou os fenômenos após análises de radar meteorológico, que identificaram a circulação rotativa dos ventos e a presença de detritos levantados durante a tempestade. Não há informações de feridos. Desde domingo (1º), temporais com chuva intensa, ventos fortes e granizo atingiram 58 municípios catarinenses e afetaram 1.438 residências. Quatro cidades decretaram situação de emergência. https://t.co/dgHv31qCIi – Hugo Gloss (@HugoGloss) November 4, 2026

#SONDAKİKA ⛈️ | Brezilya’nın güneyinde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Santa Catarina eyaletinde Chapecó ve Xanxerê’de 🌪️ hortumlar tespit edildi. Chapecó Havalimanı ciddi hasar gördü ✈️, uçuşlar süresiz durduruldu. Rüzgar hızı 126 km/s’ye ulaştı. INMET kırmızı alarm verdi ⚠️. Binlerce konut etkilendi 🏠, elektrik kesintileri yaşanıyor ⚡. Yetkililer acil durum ilan etti 🚨. #Brazil #Tornado #Chapeco #Xanxerê #SantaCatarina #ChapecóAirport #FBvLIV #perşembe #deprem #Erman – Turk Media Team (@turkmediateam) November 5, 2026

⚠️ IMAGENS IMPRESSIONANTES O oeste de Santa Catarina foi atingido por um forte tornado (ventos de até 126 km/h, segundo a Inmet). O aeroporto de Chapecó teve estruturas arrancadas e os voos foram suspensos. As aulas da rede estadual foram suspensas pelo governador Jorginho Mello e a Defesa Civil do estado está trabalhando com força total para mitigar os estragos e salvar vidas. O nosso gabinete está em contato com o oeste e desde já coloco-me à disposição dos municípios atingidos e do governo do estado para ajudar no que for preciso. Que Deus proteja Santa Catarina. 📌 imagens/reprodução redes sociais – Daniel Freitas (@DFDanielFreitas) November 4, 2026

Весь штат объявлен зоной чрезвычайно высокой опасности из-за непогоды.

Dois tornados, com ventos de 120 km/h, atingem Santa Catarina e deixam muita destruição Um dos locais mais danificados em Chapecó foi o aeroporto. Pousos e decolagens foram cancelados. Veja a reportagem completa: https://t.co/Imk2Z5MsYL #JN https://t.co/mRgnxUuujz – Jornal Nacional (@jornalnacional) November 5, 2026

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de um tornado por Chapecó, no oeste do estado, na manhã desta quarta-feira (4). O fenômeno foi acompanhado por rajadas de vento de até 107 km/h e provocou danos em diferentes estruturas da cidade (veja vídeo abaixo). O Aeroporto Serafim Enoss Bertaso foi atingido pela força dos ventos, que arrancaram parte da cobertura e danificaram instalações do terminal de passageiros e da área operacional. Pousos e decolagens estão suspensos por tempo indeterminado. Até o momento, não há informações sobre feridos. https://t.co/1yMMygXkMr – Gazeta do Povo (@gazetadopovo) November 4, 2026

🚨 IMPRESSIONANTE! Câmera de segurança flagra a chegada de um tornado a Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Com ventos de até 126 km/h, o fenômeno provocou estragos e deixou um cenário de destruição em diferentes pontos da cidade. https://t.co/JhHp7NO8yO – Giro 360 News | Notícias Brasil e Mundo (@Giro360News) November 4, 2026

18 октября в Бразилии 21-летний молодой человек и его 19-летняя девушка погибли, сорвавшись с 85-метрового водопада во время прогулки. Находясь на краю обрыва, девушка поскользнулась на скользких камнях, а попытка возлюбленного спасти ее обернулась совместным падением.