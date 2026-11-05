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Разрушен аэропорт и эвакуированы жители: мощный торнадо ударил по Бразилии

шторм, океан, тучи, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:14 Фото: pexels
4 ноября 2026 года сильные штормы и два торнадо обрушились на бразильский штат Санта-Катарина. Стихия повредила жилые дома и аэропорт города Шапеко, вызвала подтопления и привела к эвакуации местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что порывы ветра в Шапеко достигали 126 километров в час.

Так, по данным издания CNN Brazil, торнадо повредил конструкцию аэропорта Серафин Эносс Бертансо, в том числе входную часть, ангары и главный зал. Работа воздушной гавани приостановлена на неопределенный срок.

В социальных сетях публикуют кадры разгулявшейся непогоды.

Весь штат объявлен зоной чрезвычайно высокой опасности из-за непогоды.

18 октября в Бразилии 21-летний молодой человек и его 19-летняя девушка погибли, сорвавшись с 85-метрового водопада во время прогулки. Находясь на краю обрыва, девушка поскользнулась на скользких камнях, а попытка возлюбленного спасти ее обернулась совместным падением.

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Анастасия Московчук
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