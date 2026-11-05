Океан выбросил десятки китов на берег: что происходит в Новой Зеландии
Как пишет издание Japan Today со ссылкой на местных жителей, за ночь на побережье могло оказаться до 50 животных. Большинство китов не выжили. Спасатели вместе с местными общинами и волонтерами Project Jonah пытаются помочь оставшимся в живых: животных поливают водой и поддерживают влажными полотенцами. Двух китов уже удалось вернуть в море, еще четырех планировали спасти во время прилива.
Массовые выбросы гринд на берег нередко происходят в Новой Зеландии и соседней Австралии. Точная причина такого поведения китов до сих пор неизвестна.
🔴 About 50 pilot whales strand on New Zealand coast; all dead by Thursday evening Roughly 50 pilot whales came ashore overnight on the Ngawi coastline near Cape Palliser on New Zealand's North Island. The Department of Conservation confirmed two pods, with approximately 20 animals on the beach in the first group. • Four whales initially alive; two refloated on high tide • All survivors dead by Thursday evening despite rescue efforts from DOC, Project Jonah marine medics, local iwi, and Ngawi volunteers • Some carcasses swept out to sea, complicating search along several kilometers of rocky coast The area had not recorded a mass stranding since the 1990s.— NewsTongue (@NewsTongueX) November 5, 2026
Ранее сообщалось, что спасение трех дельфинов закончилось трагедией.