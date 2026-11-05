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Мир

Океан выбросил десятки китов на берег: что происходит в Новой Зеландии

Океан выбросил десятки китов на берег: что происходит в Новой Зеландии, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 19:51 Фото: wikipedia
На побережье Новой Зеландии обнаружили десятки выброшенных на берег гринд. По данным Департамента охраны природы страны, не менее 20 китов оказались на мелководье у мыса Паллизер на юге Северного острова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Japan Today со ссылкой на местных жителей, за ночь на побережье могло оказаться до 50 животных. Большинство китов не выжили. Спасатели вместе с местными общинами и волонтерами Project Jonah пытаются помочь оставшимся в живых: животных поливают водой и поддерживают влажными полотенцами. Двух китов уже удалось вернуть в море, еще четырех планировали спасти во время прилива.

Массовые выбросы гринд на берег нередко происходят в Новой Зеландии и соседней Австралии. Точная причина такого поведения китов до сих пор неизвестна.

Ранее сообщалось, что спасение трех дельфинов закончилось трагедией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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