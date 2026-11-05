Роды без регистрации и продажа детей: в Испании задержали шестерых

В испанском регионе Эстремадура задержали шесть человек по делу о предполагаемой торговле несовершеннолетними. Среди подозреваемых – женщина, которую обвиняют в продаже четырех собственных детей другим семьям ради получения денег, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Caso, речь не идет о похищении чужих детей: все малыши, предположительно, были рождены задержанной женщиной. Как сообщает испанская пресса, она держала детей дома, чтобы их рождение не регистрировали официально. Поэтому установить точное количество ее детей пока не удалось. Известно как минимум о четырех несовершеннолетних, причем некоторых из них, по версии следствия, продали несколько лет назад.

По информации издания, женщина регулярно употребляла наркотики. Следователи предполагают, что она могла специально беременеть, чтобы затем передавать детей другим семьям за деньги, которые тратила на покупку запрещенных веществ. В отдельных случаях сумма могла достигать 5 тысяч евро.

Также проверяется версия о том, что при передаче детей могли использоваться посредники, а покупателями выступали семьи из Португалии. Правоохранители провели обыски в доме женщины в городе Монтихо, а также в двух других местах – в Бадахосе и муниципалитете Линарес провинции Хаэн. Там удалось обнаружить некоторых детей, которых, предположительно, передали другим семьям.

Роли остальных пятерых задержанных пока не раскрываются. Следствие выясняет, могли ли они выступать посредниками или относиться к семьям, получившим детей.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Британии забили тревогу из-за игрушек с ИИ.