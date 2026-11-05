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Мир

В США отреагировали на сообщения о возможном уходе Рубио с поста госсекретаря

Марко Рубио, госсекретарь США, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 02:59 Фото: wikimedia
Американская администрация прокомментировала потенциальный уход Марко Рубио с поста госсекретаря США и помощника президента по национальной безопасности, чтобы начать подготовку к участию в следующих выборах главы государства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в ведомстве эту новость опровергли.

"Это фейковая новость, не имеющая под собой никаких оснований и опирающаяся на анонимные "источники", – написал на своей странице в X помощник госсекретаря США по связям с общественностью и прессой Дилан Джонсон. Он одновременно является специальным помощником президента США и заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

Джонсон охарактеризовал материал о предполагаемом скором уходе Рубио с госслужбы, опубликованный британской газетой The Independent со ссылкой на источники, как "полностью сфабрикованную фальшивку". Между тем, по сведениям газеты, Рубио может сложить с себя полномочия вследствие поражения правящей Республиканской партии США на промежуточных выборах в стране.

По информации издания, Рубио необходимо дистанцироваться от политики нынешнего президента США Дональда Трампа, в том числе от конфликта в Иране.

Газета предположила, что это повысит его шансы в борьбе с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом за пост кандидата на пост главы администрации США от республиканцев в 2028 году.

Промежуточные выборы состоялись в США 3 ноября. Избиралась прежде всего треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 36 штатов и территорий.

Прошли также выборы в органы местного самоуправления. Обе палаты Конгресса находятся в настоящее время под контролем республиканцев. Конгресс следующего, 120-го созыва, который будет сформирован по итогам выборов, приступит к работе 3 января 2027 года.

Ранее мы писали о том, что говорят в США о возможном импичменте.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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