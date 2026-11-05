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Мир

Скромный медведь с Аляски стал "Интровертом года"

медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 13:11 Фото: pixabay
В национальном лесу Тонгасс на юго-востоке Аляски черный медведь по кличке Наггет получил необычную награду: "Интроверт года – 2026", сообщает Zakon.kz.

Как отмечают сотрудники Лесной службы США, это связано с его любовью к уединению и нежеланием участвовать в шумной "рыбалке" вместе с другими медведями.

Большую часть сезона, гласит публикация PopSci, Наггета можно было заметить у нижнего водопада, где он прячется между камнями. Иногда из расщелины выглядывает только его черная мохнатая морда с широко раскрытыми глазами. В другие дни медведь сидит на скале и терпеливо ждет своей очереди на рыбалку, не решаясь вступить в борьбу за место среди более уверенных сородичей.

Наггета впервые заметили в этом районе в 2024 году. Он полюбился сотрудникам лесной службы своими небольшими размерами и рыжеватой шерстью, которая ближе к концу сезона темнеет и становится черной.

В первый сезон у ручья Наггет в основном питался остатками чужой добычи, но постепенно научился самостоятельно ловить лосося.

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В СМИ в последнее время часто выходили новости о том, что медведи появляются недалеко от людей и даже нападают на них. Например, два человека погибли при нападении медведя в Томской области России. 19 августа 2026 года в селе Артыбаш медведь напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес на глазах у ее жениха. Спасти россиянку не удалось.

В Казахстане тоже довольно часто в последнее время можно встретить медведей в дикой природе. Фотограф из Риддера, например, только за один день в районе Ивановского хребта насчитал 11 особей. А в июле медведь напал на 58-летнего жителя Риддера. Позже он рассказал, что помогло выжить в этой схватке. В горах Текели мужчина нос к носу столкнулся с медведем.

И в США в 2026 году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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