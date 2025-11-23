#АЭС в Казахстане
Мир

В Канаде медведь атаковал школьную группу: есть пострадавшие

В отдаленном поселке Белла-Кула провинции Британская Колумбия медведь гризли атаковал школьную группу. В результате пострадали 11 человек, включая троих детей, сообщает Zakon.kz.

Семерым пострадавшим оказали помощь на месте, четверых доставили в больницу, где они остаются под наблюдением. Несколько учителей применили противомедвежий спрей и отпугиватель, чтобы остановить животное, пишет ABC 22 ноября 2025 года.

Школа Acwsalcta, управляемая народом Нуксалк, будет закрыта на день. Власти и премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби выразили поддержку пострадавшим и поблагодарили учителей за героизм.

Медведь пока не найден. Жителям района рекомендуют оставаться дома и не ходить по тропам. По предварительным данным, животное могло быть ранено ранее.

В Британской Колумбии живет около 15 000 медведей гризли – более половины канадской популяции.

Материал по теме

По следам косолапого: почему медведи в Казахстане недостаточно изучены

Ранее мы сообщали, что дикие лисы покусали школьников в Мангистау.

