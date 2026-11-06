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Мир

"Никто не ожидал": внезапная гибель королевы красоты потрясла мир

Корона королевы красоты, роза, стол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 06:29 Фото: magnific
В Нигерии скончалась обладательница титула "Мисс Тараба-2023" Комфорт Уильямс. О смерти девушки рассказали организаторы конкурса красоты Prime Planet Event Managers, но подробности произошедшего не раскрыли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, глава организации Дисебе Донга сделал в соцсетях заявление, в котором коллеги выразили соболезнования семье и близким Уильямс.

"Эта душераздирающая утрата глубоко опустошила нас. Она была не просто членом нашей организации, а важной частью семьи Prime Planet", – говорится в сообщении организаторов конкурса.

Комфорт завоевала корону "Мисс Тараба" в 2023 году, став десятой победительницей регионального соревнования. После завершения участия в конкурсе девушка продолжила сотрудничать с его организаторами.

В январе 2026 года Уильямс стала заместителем управляющего директора Prime Planet Event Managers и вошла в руководящую команду из семи человек, отвечавшую за проведение конкурсов красоты и развитие организации.

Ранее стало известно, что в испанском регионе Эстремадура задержали шесть человек по делу о предполагаемой торговле несовершеннолетними.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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