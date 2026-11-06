Весит, как слон: американец установил необычный мировой рекорд

Житель американского Детройта США Клод П. Мур установил мировой рекорд, создав самый гигантский в мире шар из резинок. Его вес составил 5 251,69 килограмма – примерно столько же весит взрослый слон, сообщает Zakon.kz.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, увлечение появилось у Мура еще в детстве. Из-за редкого заболевания крови он часто бывал в больницах. Тогда, чтобы скоротать время, мальчик играл с резинками и постепенно скручивал их в небольшой шар.

В 2015 году коллеги предложили ему создать огромный шар. Клод не растерялся и решил попробовать установить мировой рекорд. Работа заняла более десяти лет. В итоге шар стал настолько большим, что его пришлось хранить в специальном контейнере.

Известно, что для официального измерения десятки родственников и друзей помогли переместить творение Мура из контейнера на подъемный кран. Церемония прошла на острове Белл-Айл в Детройте.

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