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Мир

Весит, как слон: американец установил необычный мировой рекорд

рекорд, шар, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 12:16 Фото: guinnessworldrecords.com
Житель американского Детройта США Клод П. Мур установил мировой рекорд, создав самый гигантский в мире шар из резинок. Его вес составил 5 251,69 килограмма – примерно столько же весит взрослый слон, сообщает Zakon.kz.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, увлечение появилось у Мура еще в детстве. Из-за редкого заболевания крови он часто бывал в больницах. Тогда, чтобы скоротать время, мальчик играл с резинками и постепенно скручивал их в небольшой шар.

рекорд, шар, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 12:16

Фото: guinnessworldrecords.com

В 2015 году коллеги предложили ему создать огромный шар. Клод не растерялся и решил попробовать установить мировой рекорд. Работа заняла более десяти лет. В итоге шар стал настолько большим, что его пришлось хранить в специальном контейнере.

Известно, что для официального измерения десятки родственников и друзей помогли переместить творение Мура из контейнера на подъемный кран. Церемония прошла на острове Белл-Айл в Детройте.

Ранее мы писали, что американец потратил год на просмотр фильмов и установил мировой рекорд. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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