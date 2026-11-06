В Кыргызстане построят 732-метровый стеклянный мост для Книги рекордов Гиннесса
Управляющий делами президента Кыргызстана Каныбек Туманбаев и представители европейской компании во время встречи рассмотрели предполагаемое место строительства и обсудили детали проекта.
В кадр также попал эскиз грандиозного проекта.
Известно, что начать работы планируют в ноябре 2026 года, а завершить – уже к концу 2027 года.
"После открытия мост может стать самым длинным стеклянным подвесным мостом в мире. Также рассматривается возможность внесения объекта в Книгу рекордов Гиннесса", – не теряют надежды в Управлении делами президента КР.
Кроме того, в парке обустроют экологический пешеходный маршрут от плато Тепши до горы Теке-Тоо и водопада.
В настоящее время завершается строительство пятизвездочного отеля.
"Ала-Арча" – это живописное высокогорное ущелье и Государственный природный парк в Кыргызстане, расположенный на северном склоне Киргизского хребта примерно в 30-40 км к югу от Бишкека. Основанный в 1976 году, он является визитной карточкой кыргызской природы и главным центром притяжения для туристов, альпинистов и любителей треккинга вблизи столицы.
30 октября в Казахстане запустили уникальный мост. Его высота над горным рельефом достигает 45 метров. Конструкция состоит из семи пролетов и восьми опор, на которых установлены 79 железобетонных балок.