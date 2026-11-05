Рефери предъявил 53 красные карточки в одном матче – это мировой рекорд
По сведениям CNN Brasil, групповая потасовка началась в дополнительное время второго тайма, после третьего гола команды "Маморе".
Арбитр матча показал красные карточки 43 футболистам, включая восемь представителей тренерских штабов и двух руководителей.
В общей сложности 24 удаления пришлись на представителей "Уберландии", а 29 – на "Маморе".
По словам источника, арбитр Фернандо Патрик из-за массовой драки не смог предъявить всем участникам красные карточки непосредственно на поле и завершил встречу.
Сам инцидент начался после того, как игрок "Маморе" Дави отпраздновал гол провокационными жестами в сторону соперника и крикнул оскорбления. До этого судья также зафиксировал угрозы со стороны представителей "Уберландии" в свой адрес.
Данный случай побил прежний мировой рекорд по количеству удалений в одном футбольном матче, который составлял 36 красных карточек.
Он был установлен 15 лет назад во встрече пятого дивизиона чемпионата Аргентины между "Атлетико Клейполе" и "Викториано Аренас".
Тогда после массовой драки были удалены 18 игроков с обеих сторон.
Между тем накануне ХК "Виннипег" за три минуты сотворил нереальный камбэк с рекордом НХЛ.