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Спорт

Рефери предъявил 53 красные карточки в одном матче – это мировой рекорд

Футбол Мировой Рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 14:39 Фото: pixabay
В Бразилии футбольный матч между командами "Уберландия" и "Маморе" в рамках полуфинала второго дивизиона чемпионата штата Минас-Жерайс среди игроков до 20 лет завершился массовой дракой и удалениями 53 человек, чего ранее не наблюдалось нигде в мире, сообщает Zakon.kz.

По сведениям CNN Brasil, групповая потасовка началась в дополнительное время второго тайма, после третьего гола команды "Маморе".

Арбитр матча показал красные карточки 43 футболистам, включая восемь представителей тренерских штабов и двух руководителей.

В общей сложности 24 удаления пришлись на представителей "Уберландии", а 29 – на "Маморе".

По словам источника, арбитр Фернандо Патрик из-за массовой драки не смог предъявить всем участникам красные карточки непосредственно на поле и завершил встречу.

Сам инцидент начался после того, как игрок "Маморе" Дави отпраздновал гол провокационными жестами в сторону соперника и крикнул оскорбления. До этого судья также зафиксировал угрозы со стороны представителей "Уберландии" в свой адрес.

Данный случай побил прежний мировой рекорд по количеству удалений в одном футбольном матче, который составлял 36 красных карточек.

Он был установлен 15 лет назад во встрече пятого дивизиона чемпионата Аргентины между "Атлетико Клейполе" и "Викториано Аренас".

Тогда после массовой драки были удалены 18 игроков с обеих сторон.

Между тем накануне ХК "Виннипег" за три минуты сотворил нереальный камбэк с рекордом НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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