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Бизнесмен застал 24-летнего сотрудника с дочерью и устроил кровавую расправу

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 23:12 Фото: unsplash
В Индии 45-летний бизнесмен до смерти забил 24-летнего сотрудника и парня своей старшей дочери после того, как застал их вместе в доме. Подозреваемый уже задержан полицией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The New Indian Express, жестокое преступление произошло в районе Когилу-Кросс в Бенгалуру.

24-летний уроженец Кералы по имени Киран в течение нескольких последних лет работал у местного жителя Анандраджа, который занимается производством ручных тележек.

Старшая 19-летняя дочь работодателя училась в Майсуру и приехала домой на каникулы, где у нее завязались близкие отношения с работником.

"В день трагедии Анандрадж вместе с женой сделал вид, что уезжает в Тамилнад и вернется только ночью. Однако супруги неожиданно вернулись домой уже через несколько часов и застали дочь с Кираном в компрометирующей ситуации. Разъяренный отец отправил девушку с матерью к родственникам, запер сотрудника в доме и жестоко избил его с помощью биты и железной трубы", – говорится в сообщении.

Пострадавший получил тяжелые травмы ног, рук и брюшной полости, после чего потерял сознание. Нападавший отвез его в больницу на рикше, но врачи констатировали смерть пациента.

Инцидент вскрылся после того, как медучреждение передало в полицию экстренное сообщение. Правоохранители оперативно прибыли на место и арестовали Анандраджа, а также начали проверку точного возраста девушки.

Ранее сообщалось, что в Индии 25-летнюю местную жительницу подозревают в организации убийства собственного мужа.

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Канат Болысбек
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