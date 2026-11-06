Неизвестный мужчина вмиг разбогател на 379 млрд тенге

В США неизвестный житель штата Нью-Джерси в один миг разбогател на 847 млн долларов (379,6 млрд тенге), выиграв в лотерею. Счастливчик обошел суровую математическую статистику – шанс сорвать этот куш составлял всего 1 к 292 миллионам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание New York Post, мужчина может забрать всю сумму частями или получить единовременную выплату наличными в размере 363,1 миллиона долларов.

"При этом часть денег уйдет на уплату налогов: 24% составит федеральный сбор и 8% – налог штата", – говорится в сообщении.

Победитель воспользовался правом сохранить анонимность. Данный выигрыш вошел в девятку крупнейших за всю историю проведения этой лотереи. Шанс получить такой приз составлял 1 к 292 миллионам.

Ранее сообщалось, что женщина выиграла 2 млн долларов во время обеда и продолжила рабочий день.