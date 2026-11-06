#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
447.14
499.54
5.46
Мир

Неизвестный мужчина вмиг разбогател на 379 млрд тенге

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 00:52 Фото: Zakon.kz
В США неизвестный житель штата Нью-Джерси в один миг разбогател на 847 млн долларов (379,6 млрд тенге), выиграв в лотерею. Счастливчик обошел суровую математическую статистику – шанс сорвать этот куш составлял всего 1 к 292 миллионам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание New York Post, мужчина может забрать всю сумму частями или получить единовременную выплату наличными в размере 363,1 миллиона долларов.

"При этом часть денег уйдет на уплату налогов: 24% составит федеральный сбор и 8% – налог штата", – говорится в сообщении.

Победитель воспользовался правом сохранить анонимность. Данный выигрыш вошел в девятку крупнейших за всю историю проведения этой лотереи. Шанс получить такой приз составлял 1 к 292 миллионам.

Ранее сообщалось, что женщина выиграла 2 млн долларов во время обеда и продолжила рабочий день.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото
16:34, 24 октября 2024
Сломанный автомат принес удачу: американец выиграл 4,5 млрд тенге
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею
00:51, 10 июля 2026
Мужчина разбогател на 607 млн тенге благодаря одной случайности
Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею
14:20, 21 января 2026
Выигравший 900 млрд тенге в лотерею не явился за деньгами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Султан Заурбек после победы над Джексоном Инглендом в Австралии
00:48, 07 ноября 2026
"Отправлю тебя на пенсию": Султан Заурбек бросил дерзкий вызов вернувшемуся Ломаченко
Аида Абикеева в финальном бою чемпионата Казахстана по боксу
00:22, 07 ноября 2026
Аида Абикеева прокомментировала завоевание четвёртого "золота" на чемпионате РК
Елена Рыбакина на турнире в Токио
23:51, 06 ноября 2026
Шамиль Тарпищев оценил шансы Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
Кайрат Ахметов перех выходом в октагон
23:23, 06 ноября 2026
Кайрат Ахметов проведёт следующий бой с непобеждённым бойцом из Кыргызстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: