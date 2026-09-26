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Мир

Женщина выиграла 2 млн долларов во время обеда и продолжила рабочий день

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 00:13 Фото: freepik
Американка выиграла 2 млн долларов (около 952 млн тенге) в лотерею во время обеденного перерыва, после чего спокойно вернулась на рабочее место и продолжила трудовой день, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People. Жительница города Портсмут, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что зашла в магазин из-за сильного стресса на работе, чтобы испытать удачу.

Покупка лотерейного билета принесла ей главный приз билета – 2 млн долларов (около 952 млн тенге). Женщина призналась, что сразу после выигрыша ей пришлось взять себя в руки.

"Мне нужно было вернуться на работу и вести себя так, будто ничего не произошло", – поделилась она.

У победительницы был выбор: получать всю сумму частями в течение 30 лет или забрать единовременную выплату. Она выбрала второй вариант и получила 952 тысячи долларов до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что мужчина отказался делить выигрыш в 1,9 млрд тенге с коллегами и скрылся.

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Канат Болысбек
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