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Мир

Мужчина разбогател на 607 млн тенге благодаря одной случайности

Лотерея, лото, розыгрыш, игра в лото, выигрыш в лотерею, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 00:51 Фото: freepik
Житель американского штата Иллинойс сорвал джекпот в размере 1,3 млн долларов (около 607 млн тенге), случайно купив лотерейный билет во время похода за прохладительным напитком, передает Zakon.kz.

Об этом пишет People. Мужчина рассказал, что купил лотерейный билет, не надеясь на победу.

"Я просто заехал в магазин за напитком и подумал: "а почему бы и нет?", – объяснил он.

По словам счастливчика, он не сразу поверил в свою удачу. Но после вспомнил, что 15 лет назад выиграл 45 тысяч долларов (около 21 млн тенге) в той же лотерее.

"Забавно", – прокомментировал совпадение он.

Победитель планирует потратить призовые деньги на покупку нового дома и обеспечение в старости.

Ранее сообщалось, что пенсионерка сорвала крупный джекпот в казино, но осталась без выигрыша.

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Канат Болысбек
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