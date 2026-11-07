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Мир

Груз, от которого мурашки: в аэропорту нашли тысячи тарантулов

Паук в руке, тарантул, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 08:53 Фото: pexels
В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме (Перу) задержали трех иностранцев, которые пытались вывезти из страны более трех тысяч тарантулов, сообщает Zakon.kz.

По данным El Comercio, среди подозреваемых граждане Германии и Польши. Они собирались отправиться с необычным грузом в Германию. Операцию провели сотрудники Национальной службы лесного и животного хозяйства Перу совместно с таможенниками. Пауков обнаружили в трех чемоданах: особей разных видов и возрастов спрятали внутри носков. Среди них оказались детеныши и яйца.

Издание отмечает, что контрабандисты тщательно отобрали представителей разных видов. Некоторые из обнаруженных пауков пока даже не описаны наукой.

По предварительным данным, пауков могли вывозить для частных коллекций, научных исследований и продажи в качестве домашних питомцев. Один из задержанных является известным исследователем тарантулов. После завершения экспертизы изъятые особи планируют передать в специализированные центры разведения.

Казахстанец пытался вывезти за границу птиц на 100 млн тенге. 4 ноября 2026 года пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) отчиталась о работе по пресечению незаконного вывоза за пределы Казахстана редких и охраняемых видов животных.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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