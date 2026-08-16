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События

Незваная гостья: змея заползла в частный дом и напугала семью на юге Казахстана

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 19:12 Фото: pixabay
В Туркестане спасатели пришли на помощь жителям частного дома, в который проникла рептилия. Момент отлова змеи попал на видео, передает Zakon.kz.

Как рассказали 16 августа 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сигнал о незваной "гостье" поступил на пульт 112. Хозяева одного из частных домов заметили змею и сразу обратились к специалистам.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС с помощью специального инструмента безопасно извлекли рептилию.

На снятых кадрах видно, как змею достают прямо из-под тапчана – рептилия пытается вырваться, но ее быстро фиксируют и помещают в безопасную емкость.

"Змея была вынесена за пределы жилой зоны и выпущена на открытой территории вдали от домов и мест массового пребывания людей", – сообщили в МЧС РК.

В МЧС Казахстана напомнили гражданам о правилах безопасности при встрече с рептилиями: не стоит приближаться к змее, пытаться поймать или прогнать ее самостоятельно. При обнаружении пресмыкающегося следует сохранять безопасную дистанцию и сразу вызывать спасателей по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Актобе подросток попал в реанимацию после укуса змеи. Врачи ввели пострадавшему противозмеиную сыворотку.

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Канат Болысбек
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