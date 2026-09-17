В Астане пьяный незнакомец проник в чужую квартиру, лег спать с детьми и избил вернувшегося отца

В Астане произошел странный и страшный случай – мужчина проник в чужую квартиру и лег спать рядом с маленькими детьми, сообщает Zakon.kz.

Информацией в Threads поделилась пользователь madina_n__s.

"12 сентября 2026 года в нашей семье произошла ситуация, которую до сих пор сложно осознать. Моя сестра живет в Астане с тремя малолетними детьми – 6, 4 и 2 лет. В 10:35 сестра ушла на работу. Дети в это время спали дома. Муж сообщил ей, что уже выехал с работы и скоро будет дома, поэтому она спокойно ушла. Примерно в 11:00 муж сестры пришел домой и увидел возле двери чужую обувь, а ручка входной двери была сломана", – написала она.

Мужчина сначала подумал, что перепутал квартиру или этаж. Но убедился, что находится возле своей квартиры.

"Он открыл дверь и увидел внутри совершенно незнакомого обнаженного мужчину, который спал в квартире рядом с тремя маленькими детьми. Муж сестры попытался сначала спокойно разбудить мужчину и вывести его из квартиры, чтобы дети не испугались. Но тот, открыв глаза, сразу ударил его и начал избивать. Муж сестры был вынужден защищаться. И получил серьезные травмы..." – продолжила девушка.

Дети стали свидетелями драки и закричали. На крики прибежали соседи. Они забрали детей к себе и вызвали полицию.

"Это не просто неприятный инцидент. Речь идет о безопасности троих маленьких детей", – пишет madina_n__s.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны прокомментировали, что им поступило сообщение о постороннем мужчине, находившемся в квартире.

"На место прибыли сотрудники полиции. В ходе разбирательства установлены все участники инцидента. Предварительно установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в соседнюю квартиру. Пострадавших среди детей нет. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в комментарии.

В Алматы общественный резонанс вызвал скандал во дворе одного из домов. Семейная пара обвинила мужчину в нападении на них после невинных вопросов.