Наука и технологии

Археологи обнаружили сокровище с золотом, которое может переписать историю

Металлы, золото, железо, украшения, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 01:30 Фото: Музей истории и археологии Праховой
В Праховском уезде Румынии человек, увлеченный металлопоиском, обнаружил клад возрастом около 3000 лет. Археологи считают, что это открытие может изменить существующие теории о бронзовом веке и начале железного века, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Adevarul.ro, сокровище, состоящее из трех золотых ожерелий, предметов из железа и бронзы, а также нескольких крайне редких вещей, было найдено на холме недалеко от города Урлаци.

Металлоискатель начал излучать сильные сигналы возле камня в изолированном районе, где не было дорог или населенных пунктов поблизости.

Мужчина начал копать, и всего на глубине 25 сантиметров обнаружил первые предметы: три железных колеса, закрывавшие связку артефактов. Внутри находились три массивные золотые спирали, которые первоначально приняли за браслеты.

Украшение, золото, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 01:30

Фото: Музей истории и археологии Праховой

Проверив местность и убедившись в отсутствии других захороненных предметов, мужчина на следующий день передал сокровища в Департамент культуры округа Прахова, как того требует закон. Впоследствии артефакты поступили в Праховский музей истории и археологии, где их проанализировали специалисты.

Археолог Алин Фрынкулеса, доктор археологических наук и исследователь, специализирующийся на доисторической эпохе, говорит, что это открытие является "исключительным" для румынского пространства.

"В настоящее время датировка артефактов затруднена, поскольку эти предметы, по-видимому, относятся к периоду, охватывающему среднюю и позднюю стадии бронзового века и начало первого железного века ", – пояснил специалист.

По мнению археологов, это может означать либо то, что предметы были собраны и спрятаны в разное время, либо то, что существующие теории о хронологии этих эпох нуждаются в пересмотре.

После анализа выяснилось, что "браслет" на самом деле представлял собой золотые ожерелья, свернутые таким образом, чтобы поместиться в небольшом пространстве. Весь клад весит приблизительно 320 граммов.

Находка, железо, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 01:30

Фото: Музей истории и археологии Праховой

Помимо ожерелий, на дне ямы были обнаружены три железных колеса, два небольших топора и бронзовый браслет. Одно из ожерелий украшено декоративными узорами, напоминающими те, что встречаются на керамических изделиях бронзового века, а стиль остальных украшений отсылает к серебряным артефактам, обнаруженным в другие исторические периоды.

Теперь археологи попытаются выяснить происхождение золота и тип использованного металла, чтобы лучше понять коммерческие и культурные связи общин, населявших этот район три тысячелетия назад.

Ранее археологи открыли драгоценный металл, которого нет в нашем мире.

