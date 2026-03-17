Китайские строители случайно откопали останки огромного существа длиной 28 метров

В районе Туннань на юго-западе Китая рабочие, раскапывавшие стройплощадку, наткнулись на массивные кости, застрявшие в горной породе возрастом 147 миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, строители рассчитывали провести день, заливая бетон для фундамента нового промышленного здания. Вместо этого во время подготовки площадки тяжелая техника начала обнажать нечто, скрытое гораздо глубже в пурпурно-красных слоях горных пород.

Когда рабочие начали раскопки, они обнаружили массивные каменные фрагменты, которые не соответствовали типичным скальным образованиям, встречающимся в окружающей строительной зоне. Эти структуры в конечном итоге продемонстрировали отчетливый биологический рисунок, указывающий на наличие доисторических останков.

Информация о находке дошла до Чэндуского центра Китайской геологической службы, который направил группу специалистов для осмотра места и документирования окаменелостей.

После очистки и измерения костей в лаборатории с помощью прецизионных инструментов для удаления остатков каменной матрицы выявилось несколько уникальных анатомических особенностей.

Среди окаменелостей была обнаружена массивная лопатка, или плечевая кость, длиной более 1,8 метра, которая служила основанием для мощных передних конечностей животного. Эта конкретная кость значительно крупнее лопаток многих других родственных гигантских динозавров, обнаруженных в том же геологическом образовании.

Позвонки этого вида также имели укрепленные гребни и сложную систему внутренних воздушных полостей, что позволяло костям оставаться легкими и функциональными. Эти структуры, известные как плевроцели, позволяли массивному скелету сохранять структурную целостность, не делая животное слишком тяжелым для передвижения по древним болотам.

Эта адаптация была необходима для поддержания тела, которое, вероятно, весило столько же, сколько десять современных слонов, стоящих друг на друге.

Сравнивая размер лопатки и длину костей ног с более полными скелетами его родственников, палеонтологи смогли точно спрогнозировать пропорции всего тела: длина животного составляла от 23 до 28 метров, что представляет собой поистине массивную особь в родословной этого вида.

Эти динозавры доминировали в своих экосистемах, потребляя огромное количество высокой растительности, до которой другие травоядные не могли добраться из-за своих более коротких шеек.

