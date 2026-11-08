#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
447.14
499.54
5.46
Мир

Отец отправился искать дочь и обнаружил ее с ножевым ранением

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 18:56 Фото: pxhere
В США задержали помощника учителя по подозрению в убийстве 28-летней женщины, которую смертельно ранили во время пробежки в Бруклине. Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве второй степени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, 27-летнего Сайеда Мохассиба задержали после того, как следователи собрали доказательства его возможной причастности к нападению. Жертвой стала 28-летняя Кэти Суарес.

"30 октября на набережной вдоль автомагистрали Белт-Парквей в Бруклине на нее напали во время пробежки и нанесли ножевое ранение в шею. Спустя три дня женщина скончалась от полученных травм", – говорится в сообщении.

По данным полиции, около 20:00 в пятницу Кэти позвонила отцу и сообщила, что находится примерно в полутора километрах от дома.

Когда женщина так и не вернулась, родители отправились на ее поиски. Спустя время отец обнаружил дочь с ножевым ранением.

По данным источников, Мохассиб работал помощником учителя в начальной школе неподалеку от места преступления. Ранее он недолго служил в полиции Нью-Йорка, но был отстранен по психологическим причинам, а затем уволен из Корпуса морской пехоты США из-за проблем с психическим здоровьем.

Позже мужчина безуспешно пытался вернуться в полицию. Информация об адвокате подозреваемого пока отсутствует. Мотив преступления не установлен.

Ранее в Кении жестокое убийство 86-летней бабушки в ее собственном доме переросло в громкое расследование, под подозрение в котором попали четыре члена ее семьи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
От ножевых ранений скончался 22-летний житель Костаная
02:46, 14 ноября 2023
От ножевых ранений скончался 22-летний житель Костаная
Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие
07:59, 15 февраля 2026
Семилетний ребенок получил 19 ножевых ранений
Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения
18:07, 25 ноября 2025
"16 ножевых": казахстанца подозревают в убийстве 15-летней дочери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Чесноков принял участие в победном матче &quot;Крыльев Советов&quot; против &quot;Оренбурга&quot;
18:59, Сегодня
Ислам Чесноков принял участие в победном матче "Крыльев Советов" против "Оренбурга"
&quot;Мой родной клуб&quot;: Игорь Шацкий поделился впечатлением от возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
18:15, Сегодня
"Мой родной клуб": Игорь Шацкий поделился впечатлением от возвращения "Шахтёра" в КПЛ
&quot;Чемпионат&quot; назвал Рыбакину главной фавориткой читателей на победу в Итоговом турнире WTA
17:29, Сегодня
"Чемпионат" называл Рыбакину главной фавориткой читателей на победу в Итоговом турнире WTA
Григорий Бабаян на бровке поля
16:47, Сегодня
"Астана" может в ближайшее время "обзавестись" новым владельцем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: