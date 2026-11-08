Отец отправился искать дочь и обнаружил ее с ножевым ранением

В США задержали помощника учителя по подозрению в убийстве 28-летней женщины, которую смертельно ранили во время пробежки в Бруклине. Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве второй степени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, 27-летнего Сайеда Мохассиба задержали после того, как следователи собрали доказательства его возможной причастности к нападению. Жертвой стала 28-летняя Кэти Суарес.

"30 октября на набережной вдоль автомагистрали Белт-Парквей в Бруклине на нее напали во время пробежки и нанесли ножевое ранение в шею. Спустя три дня женщина скончалась от полученных травм", – говорится в сообщении.

По данным полиции, около 20:00 в пятницу Кэти позвонила отцу и сообщила, что находится примерно в полутора километрах от дома.

Когда женщина так и не вернулась, родители отправились на ее поиски. Спустя время отец обнаружил дочь с ножевым ранением.

По данным источников, Мохассиб работал помощником учителя в начальной школе неподалеку от места преступления. Ранее он недолго служил в полиции Нью-Йорка, но был отстранен по психологическим причинам, а затем уволен из Корпуса морской пехоты США из-за проблем с психическим здоровьем.

Позже мужчина безуспешно пытался вернуться в полицию. Информация об адвокате подозреваемого пока отсутствует. Мотив преступления не установлен.

Ранее в Кении жестокое убийство 86-летней бабушки в ее собственном доме переросло в громкое расследование, под подозрение в котором попали четыре члена ее семьи.