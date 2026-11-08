Мужчина угрожал соседу при полицейских и застрелил его на глазах у сына

В Индии мужчина застрелил 42-летнего соседа после давнего конфликта из-за парковки. За несколько часов до убийства подозреваемый угрожал расправой над ним прямо в полицейском участке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New Indian Express, трагедия произошла в городе Фаридабад. Погибший Парамджит Дханкхар работал в частной компании, базирующейся в Сингапуре.

Конфликт обострился после того, как сын Дханкхара попросил соседа Мони Шарму отремонтировать сломанные ворота парковки. После этого погибший обратился в полицию.

Во время разбирательства Шарма пригрозил убить его в ту же ночь, однако правоохранители не восприняли угрозу всерьез и помогли соседям договориться.

На следующий вечер подозреваемый пригласил Дханкхара на парковку для разговора. Там он открыл огонь по мужчине и его сыну, произведя около 15 выстрелов. Девять пуль попали в отца, который скончался на месте. Его сын выжил.

"После нападения Шарма скрылся вместе с семьей, но позже был задержан. Полиция также возбудила дело против его супруги, сына, дочери и брата", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, мужчина часто устраивал шумные вечеринки, стрелял в воздух и опасно водил дорогие автомобили. Кроме того, около года назад его подозревали в уклонении от уплаты налога GST.

По данным источников, у подозреваемого было два зарегистрированных пистолета, однако во время убийства при нем находились три. Друзья погибшего считают, что трагедии можно было избежать, если бы полиция задержала Шарму после первой угрозы.

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