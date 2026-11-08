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Мужчина угрожал соседу при полицейских и застрелил его на глазах у сына

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 20:46 Фото: pixabay
В Индии мужчина застрелил 42-летнего соседа после давнего конфликта из-за парковки. За несколько часов до убийства подозреваемый угрожал расправой над ним прямо в полицейском участке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New Indian Express, трагедия произошла в городе Фаридабад. Погибший Парамджит Дханкхар работал в частной компании, базирующейся в Сингапуре.

Конфликт обострился после того, как сын Дханкхара попросил соседа Мони Шарму отремонтировать сломанные ворота парковки. После этого погибший обратился в полицию.

Во время разбирательства Шарма пригрозил убить его в ту же ночь, однако правоохранители не восприняли угрозу всерьез и помогли соседям договориться.

На следующий вечер подозреваемый пригласил Дханкхара на парковку для разговора. Там он открыл огонь по мужчине и его сыну, произведя около 15 выстрелов. Девять пуль попали в отца, который скончался на месте. Его сын выжил.

"После нападения Шарма скрылся вместе с семьей, но позже был задержан. Полиция также возбудила дело против его супруги, сына, дочери и брата", – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, мужчина часто устраивал шумные вечеринки, стрелял в воздух и опасно водил дорогие автомобили. Кроме того, около года назад его подозревали в уклонении от уплаты налога GST.

По данным источников, у подозреваемого было два зарегистрированных пистолета, однако во время убийства при нем находились три. Друзья погибшего считают, что трагедии можно было избежать, если бы полиция задержала Шарму после первой угрозы.

Ранее сообщалось, что в США задержали помощника учителя по подозрению в убийстве 28-летней женщины, которую смертельно ранили во время пробежки в Бруклине.

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Канат Болысбек
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