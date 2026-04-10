Мужчина угрожал застрелить Трампа и отрезать голову его сыну
Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы. По данным следствия, житель Чикаго Майкл Ковчо 17 марта отправил через официальный сайт Белого дома сообщение, в котором угрожал отрезать Бэррону голову, а Трампа застрелить из снайперской винтовки.
Американец подписался, как "Мистер – я собираюсь убить твоего ребенка – Ковчо", и оставил свои данные – телефон и электронную почту.
В письме мужчина подчеркнул, что "серьезно настроен спланировать и осуществить покушение". После того, как 19 марта сотрудник Секретной службы США пришел к его дому, мужчина отправил через сайт Белого дома сообщение, в котором пообещал "начать охоту" на этого правоохранителя.
В тот же день он пригрозил оставить самодельные бомбы в разных частях Вашингтона.Подозреваемого задержали на прошлой неделе. 10 апреля состоится суд.
Ранее на жизнь президента США Дональда Трампа совершали два покушения – в июле и сентябре 2024 года. Позже в США заявили еще об одной попытке покушения на Трампа.