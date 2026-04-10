Мир

Мужчина угрожал застрелить Трампа и отрезать голову его сыну

Фото: flickr/White House
Американские полицейские задержали мужчину, который угрожал расправиться с президентом США Дональдом Трампом и его сыном Бэрроном, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы. По данным следствия, житель Чикаго Майкл Ковчо 17 марта отправил через официальный сайт Белого дома сообщение, в котором угрожал отрезать Бэррону голову, а Трампа застрелить из снайперской винтовки.

Американец подписался, как "Мистер – я собираюсь убить твоего ребенка – Ковчо", и оставил свои данные – телефон и электронную почту.

В письме мужчина подчеркнул, что "серьезно настроен спланировать и осуществить покушение". После того, как 19 марта сотрудник Секретной службы США пришел к его дому, мужчина отправил через сайт Белого дома сообщение, в котором пообещал "начать охоту" на этого правоохранителя.

В тот же день он пригрозил оставить самодельные бомбы в разных частях Вашингтона.Подозреваемого задержали на прошлой неделе. 10 апреля состоится суд.

Ранее на жизнь президента США Дональда Трампа совершали два покушения – в июле и сентябре 2024 года. Позже в США заявили еще об одной попытке покушения на Трампа.

Канат Болысбек
Читайте также
Младшему сыну Дональда Трампа предрекли роль наследника его империи
03:09, 02 апреля 2024
Младшему сыну Дональда Трампа предрекли роль наследника его империи
Последствия будут такими, каких мир еще не видел: Трамп угрожает Ирану
01:53, 11 марта 2026
Последствия будут такими, каких мир еще не видел: Трамп угрожает Ирану
Полицейский застрелил помилованного Трампом американца
10:35, 28 января 2025
Полицейский застрелил помилованного Трампом американца
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере после победы над казахстанцем
23:04, Сегодня
Карлос Алькарас назвал три знаковых матча в карьере после победы над казахстанцем
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
22:40, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
Лучший теннисист мира установил новое достижение после победы над Бубликом
22:12, Сегодня
Лучший теннисист мира установил новое достижение после победы над Бубликом
Сразу два триллера случились в финальном этапе женской Нац. лиги по волейболу
21:54, Сегодня
Сразу два триллера случились в финальном этапе женской Нац. лиги по волейболу
