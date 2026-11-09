В Китае набирает популярность карта отелей, где туристы обнаружили клопов

В Китае набирает популярность онлайн-карта, на которой пользователи отмечают гостиницы, где, по их утверждениям, обнаружили постельных клопов. С момента запуска 21 сентября сервис собрал около 200 тыс. пользователей, которые оставили отметки более чем о 600 отелях, сообщает Zakon.kz.

По информации SCMP, однако гостиничный бизнес раскритиковал приложение. Некоторые владельцы заявили, что получают необоснованные жалобы, которые вредят репутации их заведений. После многочисленных обращений сервис в октябре дважды приостанавливали.

Создатель карты – инженер по имени Ван – рассказал, что идея появилась после того, как его самого покусали насекомые во время переезда. Изначально пользователи могли оставлять сообщения без доказательств, но позже разработчик ввел обязательную проверку фотографий. Сейчас он вместе с двумя помощниками вручную изучает поступающие жалобы.

Некоторые гостиницы уже оспорили отметки. Например, отель Guangzhou Mansion в Пекине проверил 24 номера после жалобы постоялицы, но клопов и их яиц не обнаружил. После предоставления документов отметку об отеле удалили.

Юристы предупреждают, что публикация неподтвержденных сведений может привести к спорам о защите деловой репутации. Они рекомендуют усилить проверку информации и привлекать специалистов для определения насекомых.

Ранее сообщалось, что в Великобритании клопы добрались до поездов, из-за чего массово отменялись железнодорожные рейсы.