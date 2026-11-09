В Китае набирает популярность карта отелей, где туристы обнаружили клопов
По информации SCMP, однако гостиничный бизнес раскритиковал приложение. Некоторые владельцы заявили, что получают необоснованные жалобы, которые вредят репутации их заведений. После многочисленных обращений сервис в октябре дважды приостанавливали.
Создатель карты – инженер по имени Ван – рассказал, что идея появилась после того, как его самого покусали насекомые во время переезда. Изначально пользователи могли оставлять сообщения без доказательств, но позже разработчик ввел обязательную проверку фотографий. Сейчас он вместе с двумя помощниками вручную изучает поступающие жалобы.
Некоторые гостиницы уже оспорили отметки. Например, отель Guangzhou Mansion в Пекине проверил 24 номера после жалобы постоялицы, но клопов и их яиц не обнаружил. После предоставления документов отметку об отеле удалили.
Юристы предупреждают, что публикация неподтвержденных сведений может привести к спорам о защите деловой репутации. Они рекомендуют усилить проверку информации и привлекать специалистов для определения насекомых.
Ранее сообщалось, что в Великобритании клопы добрались до поездов, из-за чего массово отменялись железнодорожные рейсы.