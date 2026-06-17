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Мир

Работница отеля на популярном курорте оказалась охотницей за драгоценностями

кражи, туризм, Испания, кража драгоценностей, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 20:45 Фото: pexels
На испанском острове Гран-Канария задержали сотрудницу гостиницы, которую подозревают в серии краж у постояльцев. По данным следствия, она проникала в номера с помощью ключ-карты бывшего коллеги. Расследование началось после обращения туриста в Лас-Пальмас, сообщает Zakon.kz.

Мужчина сообщил о пропаже ювелирных изделий из сейфа в гостиничном номере. Ущерб оценили примерно в 15 тыс. евро, пишет La Voz de Lanzarote (VozDeL).

Как выяснила Гражданская гвардия Испании, к краже могла быть причастна сотрудница отеля. По версии следствия, она использовала карту доступа, которая числилась утерянной, чтобы незаметно попасть в номер и похитить ценности.

"Во время обыска женщина заметно нервничала и пыталась спрятать кошелек. Внутри полицейские нашли чужую ключ-карту, ставшую одним из главных доказательств", – пишет издание.

Позже следователи установили ее причастность еще как минимум к трем аналогичным кражам в этом же отеле. Известно, что ранее задержанная уже привлекалась к ответственности за подобные преступления.

Ранее сообщалось, что в Караганде 35-летний мужчина, воспользовавшись моментом, совершил кражу более 1,2 млн тенге из припаркованной "Газели".

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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